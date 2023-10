La canción que hizo que Aitana decidiese acudir a terapia

Aitana es una artista que siempre ha hablado abiertamente de su salud mental.

La cantante acude a terapia desde que saltó a la fama, y en una entrevista con el streamer Ibai Llanos, confesó que había estado tratando con su psicólogo, su miedo a volar y su inseguridad de participar en festivales.

Ahora, en el podcast No hagas lo fácil del influencer mexicano Juanpa Zurita, la intérprete de 24 Rosas ha confesado cuál fue la canción que hizo que tomase la decisión de ir a terapia.

"En España la verdad que siempre me han querido mucho, pero una vez sales de un reality y tienes como muchas cosas encima, ya esperan algo que tienes que cumplir, y si por algún motivo no lo cumples es un problema", empezaba explicando la artista.

Y eso fue lo que le pasó a la cantante: "Yo la primera canción que saqué era una canción un poco más pop urbano. La gente consideraba que yo tenía muy buena voz y lo que yo tendría que haber sacado era una balada, y no pop urbano. La gente no sabía que yo ya tenía una balada entre las manos que es una canción que se llama Vas a quedarte", comenzaba a detallar.

"Que esa fuese mi primera canción a la gente le descuadró muchísimo"

"Sentí que la primera canción que quería sacar era Teléfono porque era una canción más de radio que quizás me ponía dar a conocer un poco más dentro de país, incluso fuera, pero que esa fuese mi primera canción a la gente le descuadró muchísimo [...] La gente diciendo que era yo y qué no era yo", explicó.

"Se sentían en el poder de opinar sobre las decisiones de mi carrera, [...] pero ya la vida no era así", ha especificado Aitana en relación a su participación en Operación Triunfo, donde cada semana los fans del programa votaban por su continuidad en el talent y seguían en directo tanto las galas como su estancia en la Academia.

"Ahí fue donde decidí que tenía que empezar a hacer terapia"

Pero tanta crítica no fue nada fácil de gestionar para ella: "Eso para mí me descuadró un montón, cuando vi tantos comentarios negativos, de que eso no era por donde tenía que ir, yo ahí, uf, fue un momento muy complicado de mi vida, y ahí fue donde decidí que tenía que empezar a hacer terapia, porque anteriormente no había hecho terapia nunca, y ahí me pude ir recomponiendo poco a poco más".

"Rompió un récord en España y a mí me dio igual"

El lanzamiento de Teléfono y todo lo que supuso fue un momento muy agridulce para la Aitana: "Rompió un récord en España, pero eso a la gente le daba igual, y de hecho a mí me dio igual. Lo peor de todo es que yo no disfruté de ese día, ni de los views ni de nada, porque sentía que le estaba fallando a la gente, entonces yo estaba muy triste, de verdad. Estaba muy triste, no pude disfrutar de eso nada".

"Si hubiese sido al revés igual no estaría aquí", ha concluido la artista.