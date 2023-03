Aitana se abre en su entrevista con Ibai Llanos sobre sus miedos e inseguridades: "Voy a terapia desde que salí de Operación Triunfo"

Aitana está el pleno auge de su carrera profesional. Tras el anuncio de Alpha, su nuevo proyecto musical que va mucho mas allá de un simple álbum, su debut como DJ en Alpha House y el lanzamiento de su sencillo Los Ángeles, la cantante se ha sentado a charlar tranquilamente con el streamer Ibai Llanos.

Recopilamos los titulares más destacables de esta entrevista.

El choque de la etapa 11 Razones a Alpha: "Con los temas de antes ya no me sentía identificada"

Aitana a reconocido que le resulta raro volver a las entrevistas después de entrar en el bucle de hacer muchas cosas: se fue a Los Ángeles durante dos meses a grabar su disco. "Ahora otra vez después de cuatro meses [saco] nuevo single, parar mínimamente para decir "¿vale que quiero hacer?"", ha reconocido

"Siempre estas haciendo temas, pero los temas que tenía ya de antes ya no me sentía identificada, necesito hacer un disco nuevo, meterme en el estudio plasmar todo lo que tengo ahí dentro y eso es un poco lo que he hecho", ha confesado.

La artista ha contado a Ibai que el disco está bastante terminado, pero le falta retocar algunas cosas y decidir si finalmente tendrá colaboraciones o no. "En este [disco] he pensado "quizás no pega tanto". Ahora no hay ninguna colab, solo Nicki Nicole (Formentera)", explicaba la artistas, que ha asegurado que el disco sale este año 100%.

Sus miedos e inseguridades tratados en terapia: desde actuar en festivales hasta volar en avión

Este verano Aitana actuará por primer vez en varios festivales y es algo que le da un poco de miedo, así se lo ha reconocido al creador:

"Tengo en junio algunos festivales, no muchos nunca he estado en ningún festival, siempre me ha dado como un poco de miedo la verdad, porque siento que soy una persona que va a un publico muy especifico".

"Me da miedo el hecho de subirme a un festival hay una cartelera tan grande, quizá obviamente la mayoría de gente que hay ahí no quiera verme a mi, a mi siempre me sabe mal entorpecer ese momento".

Los paparazzi y su vida privada: de perseguirla en las prácticas de la autoescuela a sacar fotos de su casa

La intérprete de En el coche ha hablado sobre su último encontronazo mientras se sacaba el carnet de coche:

"Llevo tiempo queriéndome sacar el carnet, pero nunca he estado en ese proceso. Esta vez ha sido la primera vez que me he puesto a hacer test y prácticas. Me quería matar porque salió un reportaje que me pasaron mis amigas riéndose, me están siguiendo los paparazzi un montón y voy a hacer prácticas y tengo a los paparazzi detrás con sus coches saltándose los semáforos", ha reconocido la artista.

"DGT haz algo por favor, reacciona", ha expresado Ibai.

Aitana es conocida por ser extremadamente educada con los paparazzi que le persiguen y ha sido muy sincera al respecto:

"Yo no lo paso tan bien. siento que tampoco puedo no ser educada, porque es un trabajo, es lo que tienen ellos, y por hablarles de una manera distinta no va a cambiar, eso as así. Pero hay un momento en los que entro un poco en estado de "ay, no sé cómo gestionarlo tanto". Entiendo que al final es una consecuencia de mi trabajo, así que me centro en eso y me dejo llevar".

"Lo que más me preocupa es mi seguridad y la de los que tengo al lado, de mi familia. Sacaron fotos de literalmente mi casa y ahí lo pasaba peor. La putada es que es legal, yo les pedí un favor, les dije que intentasen no sacar mi casa. Pasaba miedo", recordaba la catalana.