Canciones de Amaral, El Canto del Loco, Melendi o Bustamante, se analizarán en los colegios para “analizar conductas sexistas”

El programa para la igualdad 'Skolae' del Gobierno de Navarra ha creado la actividad 'No me cantes violencias', dirigido a adolescentes de entre 12 y 16 años.

Utilizando listados de canciones publicados tanto por el Gobierno de Canarias (2013), como por el Ayuntamiento de Valencia (2013) o el trabajo desarrollado por el INJUVE (2003); el programa analiza el sexismo y la violencia de género en la música que escuchan los adolescentes.

Y no solo encontramos letras machistas en el reggaeton, lo sorprendente de estos listados es que encontramos canciones que hemos tarareado mil veces de artistas españoles. Una de las que más ha llamado la atención es 'Sin ti no soy nada' de Amaral, que con frases como "Mi alma, mi cuerpo, mi voz no sirven de nada porque yo sin ti no soy nada" denotan claramemente dependencia emocional.

La propia Eva Amaral ha querido dar su opinión al respecto, asegurando que si bien si que se refiere a un episodio de dependencia emocional, niega que se ensalce este tipo de relaciones.

Otra de las canciones que encontramos en la lista es 'Contigo' de El Canto del Loco, que al igual que los zaragozanos también tiene una letra basada en la dependencia de pareja: "contigo, yo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti".

Otras canciones de esta lista en la que Skolae quiere analizar el sexismo en la música son 'No vale la pena', de David Bustamante, 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte; 'Te espero sentada' de Shakira; 'Un violinista en tu tejado' de Melendi y 'Me enamora', de Juanes.

Además, se incluyen otras canciones en las que se considera que se promueve la violencia de género. El más claro ejemplo lo encontramos en 'La Mataré' de Loquillo y los Trogloditas con frases como "que no la encuentre jamás o sé que la mataré" o "solo quiero matarla a punta de navaja, besándola una vez más".

Sobre el contenido de esta letra su autor, Sabino Méndez, ha querido aclarar que se trata de "una de las primeras denuncias del rock español contra el maltrato", donde se metió en la cabeza de un maltratador que es "incapaz de controlar sus emociones, desembocando en delirio y violencia".

Tampoco falta la polémica 'Cuatro babys' de Maluma, que ya creó un gran revuelo cuando se publicó por decir cosas como "la primera se desespera, se "encojona" si se lo hecho afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda".

Malú tampoco se libra de esta lista con su canción 'Toda', que fue un gran éxito en 2001 aún diciendo cosas como "dispuesta a hacer todo a tu voluntad, dispuesta a hacer todo lo que te la gana" e incluso "toda, entera y tuya, toda, aunque mi vida corra peligro".

Completan esta segunda lista 'Picky Picky', de Joe Montana; 'Es lo que hay', de La Factoría; 'En la cama', de Daddy Yankee y 'Si me porto mal', de Dasoul.

La actividad propone escoger tres canciones y tras analizar su letra responder a preguntas como "¿Qué mensajes nos transmiten?", "¿Somos conscientes de estos mensajes?" o "¿A quién pueden ir dirigidas?".

Por otro lado también se incluyen otras canciones que denuncian este tipo de comportamientos, como 'Malo' o 'Ella' de Bebe, 'No voy a cambiar' de Malú, 'El final del cuento de hadas' de El Chojín o 'Un extraño en mi bañera' de Ana Belén.