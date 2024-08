Las canciones que más están sonando este verano con Xavi Alfaro: Karol G, Emilia, Tini y mucho más

A pesar de que el verano comienza a mostrar signos de cuenta atrás, lo cierto es que aún quedan varias semanas de buen tiempo y ganas de compartir los mejores planes con amigos y familiares.

Para esos momentos, nada mejor que la mejor música de la mano de Europa Fm y Xavi Alfaro, que repasa los singles que más han sonado durante este verano y cuyos lanzamientos encabezan las listas de éxitos.

'Contigo' - Karol G y Tiesto

Karol G ha sido la artista más escuchada del verano sin ninguna duda. La colombiana ha viajado por todo el mundo durante los últimos meses con su gira Mañana será bonito, teniendo como colofón sus cuatro conciertos en el Santiago Bernabéu. En uno de ellos, llevó al DJ neerlandés Tiësto e interpretaron Contigo, su segunda colaboración tras Don't be shy (2015).

Inspirada en la conocida Bleeding Love de Leona Lewis, un icono para el colectivo LGTB, La Bichota se alía con Young Miko para representar una preciosa historia de amor que funciona como una bonita reivindicación de derechos.

'I like the way you kiss me' - Artemas

El anglochipriota Artemas se ha convertido en uno de los cantautores favoritos en redes sociales tras conseguir el éxito viral I like the way you kiss me, gracias a un estilo que combina el darkwave y pop alternativo.

'Beautiful things' - Benson Boone

Benson Boone canta a las pequeñas cosas bonitas en Beautiful things, un tema que comienza como una balada tranquila y emotiva, hasta convertirse en toda una oda al rock electrónico.

'La original' - Emilia y Tini

Como las dos divas latinas que son, Emilia y Tini han asaltado las listas de éxitos con La original, un tema pop con reminiscencias de los 2000 y guiños al estilo vogue de Madonna. Las argentinas hacen frente a las críticas y sacan su verdadera cara con himno empoderante para las mujeres que cuenta con un videoclip muy cañero y divertido donde, básicamente, cantan, bailan y hacen lo que les da la gana sin importar lo que digan los haters.

'Stumblin' in' - Cyril

No podía faltar en esta lista la canción de la que todo el mundo está hablando, Stumblin' in del DJ australiano Cyril. El tema es una reinterpretación del clásico de 1978 de Chris Norman y Suzi Quatro que el pinchadiscos ha sabido editar para mantener su lado romántico, pero dándole un puntito bailable y discotequero.