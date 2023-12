Las canciones que ya puedes escuchar de 'GRX', el nuevo EP de Lola Índigo

Hemos visto a Lola Índigo como una bruja, una colegiala y un dragón, pero ahora quiere ser solamente ella, Mimi.

La cantante terminó hace pocos meses su gira y manifestó la llegada de una nueva era mucho más intimista y en la que rendiría homenaje a sus raíces de Granada. Pasó una gran parte de su infancia en la ciudad andaluza y considera que es el momento de enaltecer su cultura, arte y espíritu. Ella misma ha dicho muchas veces que si no se hubiera criado allí, a día de hoy no sería artista.

De estas reflexiones nace GRX, el próximo proyecto musical de Lola que verá la luz a principios de 2024.

El nuevo EP de la intérprete de Dragón será más personal y contará con varias colaboraciones con algunos artistas -evidentemente granaínos- que lo están petando actualmente como Maka, La Zowi o Saiko.

¿Qué temas están publicados o se pueden escuchar? Estas son las canciones y colaboraciones -conocidas por ahora- que incluye el EP:

Mala Suerte con Dellafuente

Mala Suerte fue el primer single que Mimi lanzó del disco y para el que contó con el rapero Dellafuente. La canción, con un videoclip costumbrista inspirado en la "vida de barrio", habla sobre el reencuentro con un amor tormentoso del pasado que hoy es imposible de recuperar.

Los artistas la interpretaron en directo durante uno de los conciertos del intérprete de Nana del miedo.

De Plastilina con Pepe y Vizio

A mediados de octubre, Lola Índigo publicaba De Plastilina, una colaboración con Pepe y Vizio -a los que vimos en el tráiler de GRX- y en el que sacan su lado más flamenco y rapero. Con las palmas y guitarra española como protagonistas, reflexionan sobre cómo superar una ruptura.

Lo acompaña un videoclip muy costumbrista con la presencia de cerámica andaluza, rosarios y un caballo oscuro.

Condenao con Maka

Todavía no se ha estrenado Condenao, su colaboración con Maka, pero los artistas la interpretaron en directo en el concierto de fin de gira de Mimi.

Yo tengo un novio con La Zowi

Sin duda una de las canciones que más entusiasmo provoca en los fans es Yo tengo un novio, con La Zowi. Samplea el tema con el mismo nombre y han conseguido darle un toque muy picante y divertido con frases como: 'Yo tengo un novio que me come el coño / Que me dice sucierías y me agarra del moño'.

Recientemente, han compartido un adelanto del tema.

Colaboración con Saiko

La máxima intriga viene de la colaboración de Lola Índigo y Saiko, que no se sabe ni el nombre ni cómo suena. El artista se subió junto a Mimi en su concierto de fin de gira, lo que ellos no cantaron nada y se limitaron a darse un abrazo y él le regaló una camiseta de fútbol del Granada.

Si te vas

La gran novedad del GRX ha sido Si te vas, una canción aparentemente en solitario. El resto de sencillos del EP son colaboraciones y esta podría ser la única que interpreta sola.

No sabemos si GRX tendrá más temas o se limitará a estas seis. Habrá que esperar a que Lola nos vaya dando más noticias sobre ello.

👉 Lola Índigo pone fecha de estreno a su próximo EP 'GRX'