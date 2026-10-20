Cardi B versiona sus propias canciones en el Tiny Desk Concert

Cardi B coge con fuerza el Tiny Desk con un concierto acústico en el que la rapera mezcla su esencia con una gran banda de músicos que la han acompañado en una sesión que muestra su faceta más cercana.

La artista colabora con NPR Music con un show de 18 minutos en el que interpreta ocho canciones prácticamente sin descanso, con mucha energía y pocas interrupciones. Así, ha pasado por Hello, ErrTime, Man of Your World, Be Careful, Up, AH HA, Bodak Yellow y I Like It.

Y lo hace junto a una banda de nueve músicos. En lugar de depender únicamente de las bases habituales del rap que tanto la caracterizan, incorpora guitarras, batería, bajo, teclados, metales y coristas. Algunos temas adquieren un aire más rockero en esta sesión de Tiny Desk.

Así, Cardi B intercala su actitud descarada, con una faceta más personal y melódica, regalándole a los fans nuevas versiones de sus canciones.