Ozuna y Cardi B dan la sorpresa al interpretar juntos en concierto 'Taki Taki'

Taki Taki se convirtió en todo un himno del reguetón, y dos de sus vocalistas la han cantado juntos en directo en pleno 2026: Ozuna ha invitado a su show a Cardi B y han hecho perrear a toda Miami.

Hay colaboraciones que marcan un antes y un después en la música, y que se recuerdan con mucho cariño con el paso de los años. En el reguetón una de ellas es el gran featuring Taki Taki, hit en el que cantan DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B.

Ese 2018 el tema alcanzó lo más alto por su propuesta de artistas anglosajones cantando en español y por su pegadizo ritmo. Y Ozuna ha celebrado a lo grande los ocho años desde el lanzamiento del tema en directo.

El artista ha arrasado en su último concierto en Miami, en el que ha colgado el cartel de sold out. Y para conquistar un poquito más a su público el intérprete de Se preparórecibió en el escenario a Cardi B.

Juntos no podían cantar otro tema que no fuera Taki Taki, removiendo la nostalgia de muchos de los presentes, que perrearon con el tema mientras los artistas disfrutaban de su colaboración.