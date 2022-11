Chanel explota y rompe su silencio sobre el Mundial 2022: "No, no voy a Qatar"

Chanel ha sido la encargada de interpretar TOKE , la canción de apoyo de la Selección Española en el Mundial 2022 , sin embargo, había muchas dudas y críticas por si la artista decidía viajar a Qatar para interpretarla. Ha terminado explotando y dejando claro que no irá.

Chanel ha sido la encargada de animar a la Selección Española de cara al Mundial de Qatar 2022 con su segundo single TOKE. Desde el momento en el que esta noticia se hizo pública, comenzaron las críticas a la intérprete de SloMo ya que este evento deportivo se celebra en un país que no defiende los derechos de las mujeres ni el colectivo LGTB.

En su momento, la cantante dio una entrevista para El Mundo en la que no cerraba la puerta a acudir a este país para actuar: "Si se diera esta situación y decido ir, obviamente, voy a ir con mi mensaje, con mi equipo, donde hay gente del colectivo LGTBI+, con mi videoclip donde hay dos mujeres besándose, y donde sigo siendo yo y hay un plano de mi booty hipnotic".

Sin embargo, durante los últimos días varios artistas como Dua Lipa, Shakira o Rod Stewart han ido comunicando que jamás actuarían en un país con un régimen político dictatorial y que no respeta los derechos humanos.

Chanel ha hablado a los medios de la posibilidad de ir y ha cambiado de opinión al respecto: "No, no voy a ir a Qatar. No es la canción del Mundial, es mi segundo single que ha sido seleccionado para apoyar a La Roja".

El motivo por el que Chanel dijo que sí actuaría

Pero no se ha quedado ahí, sino que ha defendido la decisión de Shakira de no actuar en Qatar: "Estoy de acuerdo con ella y yo no voy a ir por el mismo motivo".

Además, ha dejado claro que ha sido una "decisión propia y personal" y ha querido explicar porque en su momento habló de ir: "Soy muy nueva en esto de hablar en público y hay veces que no me sé expresar. Cuando dije por primera vez que tenía claros mis principios me refería a esto".

Chanel ya ha dejado claro que ella apoya a La Roja, pero que en ningún momento va a acudir a Qatar, ya que sus principios son respetar los derechos de las mujeres y las personas LGTB.