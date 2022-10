Chanel estrena 'TOKE', su nueva canción para la Selección Española en el Mundial de Qatar 2022

Te interesa Chanel publica el tutorial para aprenderse el baile de su canción 'TOKE' paso a paso

Después de muchos meses de espera, la mami está de vuelta. Chanel ha estrenado su segundo single, TOKE, el tema para animar a la Selección Española de cara al Mundial de Qatar 2022.

La artista ha arrasado tras lanzar esta canción tan urbana, pegadiza y que recuerda mucho a los ritmos nuevos que Rosalía ha puesto sobre la mesa en singles como TKN o A palé.

Quién está detrás de 'TOKE', la canción de Chanel

La canción lleva compuesta desde el 16 de abril y no se creó expresamente para el Mundial, sino que fue compuesta por Chanel y Leroy Sánchez, autor de SloMo, para convertirse en uno de sus nuevos singles.

Sin embargo, a RTVE le pareció que tanto la letra como la música encajaban y quedaron fascinados al escucharla. Era precisamente lo que buscaban para la Selección española de fútbol, así que le propusieron a Chanel ser la voz de La Roja en el Mundial de Qatar.

"La canción tiene mucha magia, pero no la escribimos pensando en el Mundial", reveló la artista.

Cuándo llega el primer disco de Chanel

Desde el momento en el que Chanel sacó SloMo y tras su paso por Eurovisión 2022, todos estaban muy expectantes por saber cuáles eran los nuevos proyectos que la catalana tenía en mente. Ha habido muchos problemas con las discográficas, pero finalmente ya tiene la vía libre para estrenar nueva música. Su próxima parada es 2023, el año en el que sacará su primer disco.

Chanel se unió recientemente a Sony y desde la discográfica no quieren esperar más y han puesto la miel en los labios a los chanelistas. Su nuevo disco está en camino.

"Chanel prepara ahora su nuevo proyecto musical, que muy pronto verá la luz y cuyo resultado final será un álbum que se publicará a lo largo del próximo año 2023", aseguraron desde la compañía.

La letra de 'TOKE', la nueva canción de Chanel

Llego la mami… Chanel

Si me ven por la calle traigo el aguaje que no pueden costear

No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar

Subo como ascensor

Bronceadita en el sol

En la disco sudor

Mucho humo, mucho cash en el mall Iniesta metiendo el gol

Despegando a todas como un avión

Mayday Out of control its an emergency

So drop it low and papi put it on me

I hope your ready pa dejarlo caer

Una vez y otra vez y otra vez

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

La noche esta dolce

Llegamos en los Banshee

Prendimos el party Chanel esta Bulgary

Gastando los Benjis

Con todas las babies

Chupito de teki

Nos ponemos crazy

Tengo tanto flow que el me copia es barato

Palomo solo viste a los de su contacto

Yo soy lo que tu sueñas ser por un rato

Tu lo intentas pero para mi esto es innato

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques