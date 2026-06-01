Charli XCX alerta sobre que su próximo disco podría no gustarle a sus fans: "Es muy distinto a 'BRAT'" 

Charli XCX marcó un antes y un después con su álbum BRAT. La artista se puso en lo más alto del hyperpop abrazando esa cultura club de nicho con un disco que hizo historia.

Desde entonces la hemos podido escuchar en el álbum que lanzó como complemento musical de la película Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights, formado por 12 canciones.

Ahora la cantante prepara un nuevo disco, y como adelanto ha compartido sus primeras impresiones a través de un vídeo grabado en selfie que ha compartido desde su cuenta de TikTok.

"He hecho un álbum que es muy diferente al último. Sí, es un hecho", dice Charli XCX con cierta incomodidad en el rostro. Y es que la artista está 'preocupada' de que no guste tanto como BRAT.

"Lo amo, pero quizás vosotros no", añade entonces entre risas. Por último, la artista se muestra despreocupada por lo que pueda pasar con sus fans: "Es guay, pero si no os gusta está totalmente bien, porque son preferencias personales".

Hace unos meses la artista ya adelantó el género del disco para la edición británica de Vogue: "Creo que la pista de baile está muerta, así que estamos haciendo ahora música rock". Por ello y por sus recientes declaraciones, los fans de Charli XCX deberían prepararse para un claro cambio de estilo musical en su próximo proyecto.