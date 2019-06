Charli XCX estrena 'Blame It On Your Love' y anuncia concierto en Madrid y Barcelona

Tras su colaboración con BTS , Charli XCX presenta nuevo tema, titulado 'Blame It On Your Love' y en colaboración con Lizzo . Pero esta no es la única sorpresa de la artista, que también ha anunciado el lanzamiento de su próximo álbum , para el 13 de septiembre, y una gira de conciertos que pasará por España , el 20 de noviembre en Madrid y 22 de noviembre en Barcelona.

Charli XCX en el videoclip de 'Blame It On Your Love' / Youtube

Charli XCX presenta nuevo single y lo hace junto con Lizzo. El tema, titulado 'Blame It On Your Love', es un regalo para sus seguidores más fieles, ya que es una nueva versión de Track 10, incluido en POP 2, su trabajo discográfico lanzado en 2017.

Con esta canción, producida por Stargate, la artista británica se adentra en los ritmos dancehall junto con un sonido EDM. Además, ha anunciado que 'Blame It On Your Love' formará parte de Charli, su tercer disco que saldrá el 13 de septiembre.

El álbum, que será el sucesor de Sucker, estará formado por 15 canciones, entre ellas esta última, que ya tiene videoclip oficial, grabado en Nueva York y dirigido por Bradley & Pablo.

Además de conocer más detalles de su disco, Charli XCX también ha anunciado su nueva gira, Charli LIVE, con la que aterrizará en nuestro país para ofrecer por primera vez dos conciertos propios. El 20 de noviembre, actuará en La Riviera (Madrid) y el 22 de noviembre en Sala 2 Razzmatazz (Barcelona).