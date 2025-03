Chica Sobresalto admite que no volvería a presentarse al Benidorm Fest: "Me quedó grande"

Chica Sobresalto ha sido la última invitada al podcast de Dani Cabana, Último acorde. En este espacio de entrevistas, Maialen habló de temas como la presión como artista, la crisis de los 30 y su reciente paso por el Benidorm Fest.

Así, en una parte de la charla, el presentador le preguntó a la invitada si volvería a presentarse al Benidorm Fest, y la artista fue muy sincera, soltando incluso una carcajada por su contradicción: "Creo que es absurdo decir que no, pero al mismo tiempo, no".

La cantante también explicó la razón por la que su experiencia en la preselección no fue del todo agradable: "Me quedó grande y no me sentó bien, me superó".

No obstante, Chica Sobresalto quitó cualquier tipo de responsabilidad a la organización: "No es porque nada del Benidorm Fest esté mal, a mí el Benidorm Fest me encanta y me han tratado increíble […] Me he llevado muchísimas cosas buenas".

"Pero creo que, por lo que sea, no es mi lugar. Y por algo mío, entonces me superó. No quiero enfrentarme a cosas que me van a superar, también porque mi salud mental y la de mi entorno esté por delante", expresó la artista, dejando claro que e Benidorm Fest no es su sitio como artista.