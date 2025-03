División de opiniones sobre la nueva versión de 'Esa Diva', la canción de Melody para Eurovisión

Melody estrena oficialmente el videoclip y la nueva versión de Esa Diva este jueves 13 de marzo, aunque las redes sociales han compartido la canción antes de su lanzamiento. Esa filtración ha provocado que multitud de eurofans opinen sobre la producción definitiva de la canción de España para Eurovisión 2025.

La crítica principal a la versión original de Esa Diva era que tenía un sonido muy desfasado, mientras Melody y su equipo defienden que esta nueva producción resulta más "internacional". Ahora que el público puede escuchar la nueva versión, aunque sea de forma extraoficial, ¿qué piensan los seguidores de Eurovisión sobre las posibilidades de España de ganar el festival? De momento, las casas de apuestas descartan firmemente esta opción.

A favor de la nueva versión

Entre los numerosos comentarios que pueden leerse en X (antes Twitter), destacan muchos mensajes positivos y emocionantes ante la nueva producción de Esa Diva, destacando que suena más actual. "Las que decís que es peor no estáis siendo serias: sonido más actual, se luce más vocalmente... Simplemente es escuchable, y eso ya es una mejora", opina @rafalozzz.

"La gente dirá lo que quiera, pero a mí me parece que la nueva versión de Esa Diva es todo un acierto. Una producción mucho más actual, con un toque oscuro y que mantiene la esencia de Melody. Sigue sin ser la panacea, pero no suena a 20 años atrás", comenta @danielroblss.

Otro usuario, @RainRulo, opina que la nueva versión es más "potente" y "exportable a toda Europa", aunque considera que no encaja con el estilo de Melody ni con su perfil artístico. Por otro lado, muchos comentarios comparan la producción definitiva de Esa Diva con una canción del último álbum de Lady Gaga: Abracadabra.

En contra

Tantas opiniones hay a favor como en contra, y @sergi_cr93 se posiciona en este segundo grupo. "No sé si es que tengo la anterior muy interiorizada, pero siento que la otra, aunque sonara a 2005, era Melody y su esencia. Esto luce a 'un poco por allí y un poco por allá y aquí está'", critica.

Más severo se muestra @plabete. "Lo siento, pero me niego a pensar que alguien escucha esta versión y dice: 'Ha mejorado la original'. De por sí, Esa Diva no me gustaba, pero con el revamp creo que ha perdido aún más fuerza. Melody puede hacer cosas porque es artista, pero esto no hay por donde cogerlo. Qué terror", zanja.

La misma opinión mantienen @EscandaloNando y @polmarin06. El primero opina que la nueva versión "es un meter sonidos por meter, sin ton ni son", mientras el segundo asegura que "el revamp pierde toda la fuerza que tenía la versión original, suena como si fuese una maqueta".