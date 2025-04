Las cinco canciones que ya podemos escuchar de 'Gigante', el nuevo disco de Leiva

Leiva estrena este viernes 4 de abril su sexo álbum de estudio , Gigante , del que previamente ha compartido cinco canciones en forma de adelantos para generar expectación entre sus seguidores. ¿Todavía no las has escuchado?

Leiva tiene todo preparado para el lanzamiento este viernes 4 de abril de Gigante, su nuevo álbum con el que saldrá de gira por España con 30 conciertos únicos en 2025. El disco está compuesto por 14 canciones, de las cuales cinco han visto la luz desde finales de octubre de 2024 como adelantos.

A nivel visual, Leiva plantea un viaje por un mundo más pausado a través de cuatro videoclips en plano secuencia creados con la productora Blur. Se trata de los vídeos de Gigante, Bajo presión, Ángulo muerto y El polvo de los días raros, donde el cantante recorre "un universo en el que destaca la belleza de lo cotidiano".

'Gigante'

Gigante fue el primer sencillo del disco bautizado con el mismo título, donde Leiva reflexiona sobre la complejidad de mantener relaciones personales o de controlar las emociones. "A veces noto un temblor, un temblor gigante / Me está agarrando un rencor, un rencor gigante", canta en el breve estribillo del tema.

'Bajo presión'

Bajo presión supuso el segundo sencillo de Gigante. En la letra de la canción, Leiva parece hablar sobre los estragos de la fama en una relación sentimental, donde la otra persona no supo o no quiso enfrentarse a la presión mediática: "A lo mejor dudabas / Simplemente eso / Como una luz desorientada / Como un fantasma en el espejo / A lo mejor ya estabas / Simplemente lejos".

'Ángulo muerto'

El tercer sencillo muestra la pura esencia pop rock de Leiva, así como su participar estilo en la composición. "Le sacaba catorce en realidad / El camión me pasó por encima / Y sus ojos como dos cerillas prendidas / Me miraban con miedo a ingresar", canta en la primera estrofa de una letra sobre un amor sin frutos.

En conjunto, Ángulo muerto remite a su compañero de profesión Sabina. "Llevo un tiempo pensando que en esta canción hay algo del alma de mi amigo Joaquín Sabina. Llevamos tantos años componiendo juntos que me gusta pensar que inevitablemente se acaba colando en alguna canción", dijo Leiva.

'El polvo de los días raros'

Con el cuarto sencillo, Leiva homenajea su relación con su hermano Juancho Conejo. En la letra, el madrileño plasma lo bonito y especial que es un vínculo fraternal a través de su propia experiencia con el vocalista del grupo Sidecars. "Mi hermano pequeño, Juanchito, y yo hemos vivido juntos 18 años en el modo más peterpanesco y hermoso en el que se puede vivir. Diferentes casas, siempre por el barrio [Alameda de Osuna en Madrid]", relató Leiva.

'Caída libre', con Robe

El quinto y último adelanto de Gigante es su colaboración con Robe. Caída libre surgió con el disco ya terminado, cuando uno de los mejores amigos de Leiva "atravesaba una depresión de esas que no hay manera de levantar las persianas, alargada en el tiempo y especialmente cabrona". "Hay un millón de muebles que mover / Y no sé detrás de cuál está lo que he perdido", cantan.

Las demás canciones de Gigante estarán disponibles a partir del viernes 4 de abril...