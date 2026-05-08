Shakira anuncia una nueva fecha en Madrid y amplía su residencia a 12 conciertos

Debido a la alta demanda, Shakira anuncia la ampliación de su residencia en Madrid hasta alcanzar un total de 12 conciertos, completando así cuatro fines de semana consecutivos en la capital española. De esta forma, la colombiana expande su visita a España con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que llegará a la capital entre septiembre y octubre de 2026.

Todas las fechas de conciertos de Shakira en Madrid

En total, Shakira actuará 12 noches en el Estadio Shakira, un recinto temporal integrado en el Iberdrola Music con capacidad para 50.000 personas.

Viernes, 18 de septiembre

Sábado, 19 de septiembre

Domingo, 20 de septiembre

Viernes, 25 de septiembre

Sábado, 26 de septiembre

Domingo, 27 de septiembre

Viernes, 2 de octubre

Sábado, 3 de octubre

Domingo, 4 de octubre

Viernes, 9 de octubre (NUEVA FECHA)

Sábado, 10 de octubre

Domingo, 11 de octubre

Cómo comprar entradas para la nueva fecha

Para esta nueva fecha, Live Nation llevará a cabo una preventa desde el martes 12 de mayo a las 10:00 (con sala de espera a las 09:30) para las personas registradas en LiveNation.es.

La venta general arrancará el miércoles 13 de mayo a las 10:00 (con sala de espera a las 09:30) en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios de las entradas

Front Stage - 181,5 €

Pista general - 119 €

Terraza - 158,5 €

PL1 Grada - 158,5 €

PL2 Grada - 136 €

PL2 PMR - 136 €

PL3 Grada - 96,5 €

PL4 Grada - 73,5 €

VIP 1 - 464,5 €

VIP 2 - 328,5 €

VIP 3 - 498,5 €

VIP 4 - 345,5 €

VIP 5 - 600 €

VIP 6 - 1.000 €

Nueva fecha tras el éxito en Copacabana

Este anuncio llega tras reunir a dos millones de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, firmando el concierto más multitudinario de la historia para un artista latino y uno de los mayores eventos musicales jamás registrados. Un espectáculo que ya forma parte de la historia de la música y que confirma el alcance universal de su propuesta artística.

Más allá de las cifras, el impacto de Shakira (que acaba de presentar Dai Dai, la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026) trasciende lo musical y configura un fenómeno global con identidad latina. Sus conciertos se han convertido en espacios de celebración colectiva donde millones de personas conectan a través de una identidad compartida. Desde Río hasta Madrid, su gira refleja un mensaje claro y potente: la cultura latina no solo se escucha, se vive y se celebra.

En este contexto, Madrid y el barrio de Villaverde se consolidan como epicentro de una celebración cultural. La residencia en la ciudad promete convertirse en uno de los eventos más relevantes del año, acogiendo durante cuatro fines de semana una experiencia que va más allá del concierto: un punto de encuentro para una comunidad diversa, una celebración del orgullo y el sentimiento de pertenencia y una muestra del peso de la cultura latina en el panorama global.