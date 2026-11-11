Coachella desvela su cartel oficial con Dua Lipa, Tame Impala y SZA como headliners

Dua Lipa, durante su actuación en los Brit Awards 2026. | Getty Images

¡Ya es oficial! Dua Lipa, Sza y Tame Impala son las grandes estrellas de Coachella 2027.

La organización del festival de Indio (California) ha compartido el cartel oficial de su próxima edición, que se celebra el fin de semana del 9, 10 y 11 de abril y el siguiente, 17, 18 y 19 de abril, y se han confirmado los rumores sobre la participación de los tres artistas que llevaban días circulando y que se intensificaron tras una filtración (voluntaria o involuntaria) de la intérprete de Snooze.

Madonna se une también a la lista de artistas anunciados. Después de sumarse a Sabrina Carpenter en 2026 para cantar Like a Prayer, Vogue y estrenar su colaboración Bring Your Love, la diva del pop regresa por tercera vez para hacer sonar en directo su recién estrenado Confessions II.

Debuta en esta edición Daddy Yankee, que rechazó participar en 2021 porque le hicieron una oferta económica baja (según contó el mismo en la revista Billboard) y que ha sido elegido Persona del Año en los Latin Grammy 2026. Otros nombres del cartel son Zara Larsson, Phoebe Bridgers, Weezer, Don Toliver y Justice, con una actuación especial en el bunker.

En esta ocasión solo hay dos artistas españoles en el cartel del Coachella: Las Petunias actúan los viernes 9 y 16 de abril y Bad Gyal debuta sobre el escenario de Indio los días 10 y 17.

Puedes ver a continuación los artistas de cada día.

Viernes (9 y 16 de abril)

Junto a Dua Lipa, el cartel incluye a Madonna (actuación especial en Dance Tent), Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Diljit Dosanjh, Peggy Gou, Kehlani, Giorgio Moroder, Social Distortion, Milo J, ATARASHII GAKKO!, American Football, Drain Gang, Snow Strippers, Leon Thomas, Pinegrove, Angine de Poitrine, Vintage Culture, Fetty Wap, Bea Miller, Las Petunias y Violet Grohl

Sábado (10 y 17 de abril)

Acompañando a Tame Impala se presentan Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Robyn, Role Model, Måneskin, Solomun, NCT, Underworld, Charlotte de Witte, Leon Bridges, Magdalena Bay, Barry Can't Swim, Boy Harsher, Mariah the Scientist, Bad Gyal, Brutalismus 3000, underscores, Twin Tribes, Los Pibes Chorros, Mathame y Zimmer90.

Domingo (11 y 18 de abril)

Junto a SZA, el cierre de jornada cuenta con Don Toliver, DOM DOLLA, Kygo, Empire of the Sun, Four Tet, The Neighbourhood, Becky G, BABYMONSTER, Amelie Lens x Sara Landry, Remi Wolf, Tove Lo, Victoria Monét, Caroline Polachek, Chase & Status, MUNA, Boris Brejcha, Jorja Smith, The Avalanches, Pennywise, Freddie Gibbs, Shygirl, Ayra Starr y TUL8TE.