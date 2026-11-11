Daddy Yankee, de 'Gasolina' y 'Despacito' al reconocimiento como Persona del Año en los Latin Grammy 2026

Con más de treinta años de carrera a espaldas y hits atemporales como Gasolina o Lo que pasó pasó, Daddy Yankee recibe este miércoles 11 de noviembre el Latin Grammy a Persona del Año 2026. La Academia Latina de la Grabación, responsable de organizar estos premios, ha querido homenajear al artista puertorriqueño en su 27ª edición por su trayectoria y labor humanitaria.

"Daddy Yankee ha sido una figura clave en el auge mundial de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron las puertas a un género e inspiraron a toda una generación de creadores, y hoy en día sigue siendo tan relevante como siempre”, apuntaba al anunciar el premio Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación.

El artista, por su parte, ha confesado que recibir este reconocimiento es un “sueño”. “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, honrar a todos los latinos y, en concreto, a toda aquella generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la entendía”, dijo en un vídeo publicado en redes sociales.

El nombrado padre del reguetón recibe un homenaje este miércoles 11 de noviembre, un día antes de la gala de los Latin Grammy, en una ceremonia privada en Las Vegas donde artistas internacionales y amigos interpretarán los mayores éxitos de su repertorio.

De su barrio en Puerto Rico al éxito global de ‘Gasolina’

Los inicios de la carrera musical de Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, se remontan a principios de los 90 en San Juan, Puerto Rico, cuando empezó a colaborar con el productor DJ Playero. En 1995 lanzó su debut, No Mercy, en el que combinaba hiphop y dancehall. Su sonido fue consolidándose con los siguientes proyectos, aunque el verdadero cambio llegó con su tercer álbum de estudio, Barrio Fino.

Publicado en 2004, el disco supuso un antes y un después en la carrera de Daddy Yankee, pero también en la historia del reguetón. Gracias a este proyecto, el puertorriqueño obtuvo sus primeras nominaciones a los Latin Grammy, ganando la categoría a Mejor álbum urbano.

Barrio Fino incluye grandes éxitos como Lo que pasó, pasó o Tu príncipe, aunque el que logró dar la vuelta al mundo internacionalizando el género y consolidando a Daddy Yankee como uno de sus mayores referentes fue Gasolina.

Dos décadas cosechando éxitos

En la siguiente década lanzó discos como El Cartel: The Big Boss, Mundial y Prestige, con éxitos como Ella me levantó, La despedida o Limbo, y en 2015 hizo una gira por Estados Unidos y Puerto Rico junto a Don Omar, el otro gran precursor del reguetón, denominada The Kingdom Tour. Dos años más tarde, en 2017, logró otro hito en su carrera, de la mano, esta vez, de Luis Fonsi, con Despacito, que se convirtió en uno de los videos más vistos en la historia de internet.

En estos últimos años, el puertorriqueño ha sabido actualizar su sonido sin abandonar su esencia, ha colaborado con las nuevas sensaciones de la música urbana —como Bad Bunny, Karol G o Bizarrap— y ha lanzado hits como Dura, Con Calma o Soltera (Remix).

Una breve retirada y su camino espiritual

En 2022, Daddy Yankee anunció que, tras el lanzamiento de su séptimo álbum, Legendaddy, y su gira La Última Vuelta World Tour, se retiraría de la escena musical. El tour fue todo un éxito y se convirtió en la gira más taquillera del año. Tras unos meses de descanso, en 2024 regresó con Modo Big Boss, y desde entonces ha lanzado otros dos discos, Lamento en baile y La Postal. Estos últimos proyectos han supuesto un nuevo registro en su carrera, centrados en su espiritualidad y con numerosas referencias bíblicas.

La labor humanitaria de Daddy Yankee

Más allá de su trayectoria artística y su gran impacto en la globalización de la música latina, desde la Academia Latina de Grabación también reconocen sus “iniciativas humanitarias” y le describen como “un agente de cambio en Puerto Rico”. A través de su fundación, Daddy’s House, Daddy Yankee ha ofrecido numerosos programas sociales y educativos en su país, destacando, sobre todo, en el ámbito deportivo.