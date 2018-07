Coldplay se convierten en chimpancés en el vídeo 'Adventure Of A Lifetime'

Coldplay han vuelto , y lo han hecho transformados en chimpancés . Así de " monos " aparecen en el vídeo de Adventure Of A Lifetime , el primer single de su próximo y último álbum A Head Full Of Dreams que sale a la venta el próximo 4 de diciembre .

PRIMER SINGLE DE 'A HEAD FULL OF DREAMS'

Los componentes de Coldplay convertidos en chimpancés en 'Adventure of a Lifetime' / europafm.com

Coldplay ha estrenado a través de su página de Facebook videoclip para Adventure Of A Liftime, el primer single que se extrae de su próximo álbum A Head Full Of Dreams.

Si hace un par de días los británicos llenaban la timeline de Instagram de todos sus fans con clips de 15 segundos de cada una de las canciones de A Head Full Of Dreams, ahora la banda estrena videoclip de lo más gracioso, perfecto para amantes de la flora y la fauna.

Coldplay se han transformado en chimpancés en el videoclip Adventure Of A Lifetime. Y no sólo esto, si no que los susodichos chimpancés cantan, bailan, tocan la guitarra y la batería, y se suben por los árboles. Dirigido por Mat Whitecross y animado por Andy Serkis, la idea del vídeo surgió cuando Chris Martin se encontró a Serkis en un avión y congeniaron al instante.

¿Quieres ver como de "monos" salen los chicos de Coldplay en su nuevo vídeo Adventure Of A Lifetime?