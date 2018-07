Coldplay lanza el cómic de 'Mylo Xyloto'

Coldplay ha presentado en Comic- Con, la Convención Internacional de Cómics de San Diego una colección de 6 cómics basados en su último álbum Mylo Xyloto. A la cita han acudido los miembros de Coldplay y el co-creador, Mark Osborne. Los seis cómics se publicarán de forma mensual a partir de febrero, aunque los fans de Coldplay podrán comprarlo antes en la web oficial.



En una entrevista a Mark Osborne publicada en la web oficial de Coldplay, se han desvelado algunos detalles del nuevo proyecto. ‘El cómic es la última expresión de una película animada basada en la música que la banda y yo empezamos a desarrollar hace varios años’.



'La colección Mylo Xyloto, que da nombre al personaje principal, narra la historia de Mylo, un joven Silenciador en guerra contra el sonido y el color en el mundo de Silencia. Al final, Mylo descubre que el enemigo al que ha sido entrenado para odiar toda la vida podría quizás, no ser el enemigo’ ha desvelado Osborne.



Osborne ha indagado en el perfil del personaje para que entendamos mejor la esencia de Xyloto. ‘Como muchos Silenciadores, Mylo, fue criado en un orfanato y condicionado a ser un Silenciador desde muy pequeño. Las legiones de Silenciadores fueron creadas después de que la Gran Guerra de Colores se cobraran muchas vidas, incluidas las de los padres de Mylo, Aiko and Lela. Esa guerra pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y se pusieron estrictas reglas de seguridad para asegurarse de que no volvería a suceder’.



Se espera que esta nueva historia ayude a los fans a entender mejor el álbum de Coldplay, porque hay mucha conexión entre el álbum y el cómic. Pero es consciente de que depende de la imaginación de los fans. ‘Siempre he concebido esta historia como una conexión directa con la música’.



El desarrollo de este proyecto ha sido largo y ha contado con la colaboración de grandes profesionales como Alejandro Fuentes quién empezó a desarrollar la historia en un mundo que encaje en un fondo nítido. Steve Hamaker es el responsable del color, ha coloreado el mundo de una forma fantástica y hay muchos detalles y efectos. Nate Piekos ha hecho la letra del comic y el escritor, Dylan Haggerty, ha colaborado entre los números 2-6, está haciendo un trabajo increíble para ampliar el universo con nosotros.