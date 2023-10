Cómo acceder a la preventa de 'La mujer que soy', el libro de memorias de Britney Spears.

Solo faltan unos cuantos días para poder acceder a él. El libro de memorias de Britney Spears,La mujer que soy(The Woman in Me), sobre el que ya hemos sabido algunos de los titulares más reveladores e inquietantes, estará a la venta a partir del próximo 24 de octubre de 2023.

La expectación sobre lo que leeremos es de la talla del impacto Spears sobre el mundo; galáctica. Una de las estrellas del pop más aclamadas de los últimos tiempos ha recogido en el tomo su historia, sobre la que tanto y tantas personas y medios han hablado y opinado, pero esta vez, contada por ella. Su verdad, sus sentimientos, pensamientos y razones. Todo lo relacionado con su vida, ascenso, música y experiencia personal (marcada por la larga tutela legal de su padre) reflejados en un libro que narra todo lo que la ha llevado hasta el día de hoy.

En el acceso exclusivo del medio People a las páginas de Britney, ya se han conocido algunos de los titulares más reveladores e inquietantes sobre lo que cuenta la intérprete de Gimme more, como el acoso verbal de su padre, el aborto que tuvo durante su relación con Justin Timberlake o por qué se rapó la cabeza en 2007.

Cómo acceder a la preventa de 'La mujer que soy', de Britney Spears

Para los más precavidos, en España ya hay varios puntos de venta a través de los que hacer la reserva previa del ejemplar. Te contamos cómo y en qué canales acceder al pre-order en España.

Tal y como se señala en la página web oficial del libro, https://www.britneybook.com/, la versión en español está bajo el sello Penguin Random House y su preventa se puede hacer vía La Casa del Libro, Amazon, Fnac o Bookshop.org, entre otros.

La artisa de 41 años anunció la escritura de sus memorias en febrero de 2022. "Durante los últimos 15 años o incluso al comienzo de mi carrera, me senté mientras la gente hablaba de mí y contaba mi historia", ha contado sobre el libro Spears. "Después de salir de mi tutela, fui libre de contar mi historia sin consecuencias por parte de los responsables de mi vida. Por fin ha llegado el momento de alzar la voz y hablar. Y mis fans merecen escucharlo directamente de mí. No más conspiraciones, no más mentiras, solo yo siendo dueño de mi pasado, presente y futuro", aclaraba a People.

Amigos queridos del entorno del icono, como la archiconocida Paris Hilton o Jada Pinkett Smith, han expresado su apoyo públicamente a la cantante. "Estoy muy orgullosa de ella por contar su historia", ha dicho al citado medio la socialité y empresaria.