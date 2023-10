Britney Spears revela en sus memorias que Justin Timberlake la engañó con otra celebridad durante su relación

Tras revelar que se quedó embarazada de Justin Timberlake en su juventud y que este le convenció de abortar, Britney Spears ha confesado un nuevo bombazo sobre su noviazgo con el cantante.

La intérprete de Toxic lo ha contado a través de sus memorias, La mujer que hay en mí, que sale a la venta el próximo 24 de octubre.

Durante muchos años, Britney cargó con el peso del rumor de que su relación con Timberlake terminó porque ella le fue infiel, pero la artista ha contado su verdad en su libro, asegurando que fue Justin quien la engañó con otra celebridad, según recoge TMZ.

En sus memorias, Spears no nombra a la persona con la que el integrante de NYSYNC le fue infiel, alegando que la mujer ahora tiene familia y no la quiere avergonzar, lo que ha supuesto de manera inevitable que sus fans empiecen a atar cabos por su cuenta.

De la supuesta infidelidad de Britney a Justin, nació Cry Me A River, una canción de desahogo para el artista estadounidense, pero de "poco" sirvió porque la intérprete de Baby One More Time le respondió en Everytime, canción que, tras conocerse que tuvo que interrumpir su embarazo, cobra otro significado completamente distinto.

El cantante no quiere abrir un frente con la artista y prefiere permanecer al margen de estas declaraciones.