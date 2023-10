Britney Spears revela que Justin Timberlake la convenció de abortar: "Yo no lo habría hecho"

Britney Spears y Justin Timberlake pudieron haber sido padres cuando estuvieron juntos entre los años 1999 y 2002.

La cantante, que empezó la relación con 17 años, se quedó embarazada por un descuido pero abortó por insistencia de su pareja. "Justin no quería ser padre", cuenta en su libro de memorias La mujer que hay en mí, que sale a la venta el 24 de octubre y del que la revista People ha adelantado en exclusiva varios fragmentos.

"Si hubiese dependido solo de mí, jamás lo habría hecho. Pero Justin estaba seguro", apunta la intérprete para la que la noticia del embarazo fue "una sorpresa pero no una tragedia".

Distinta fue la reacción de Justin Timberlake, que "no estaba nada feliz con el embarazo" y no le pareció el momento de formar una familia. "Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", apunta la intérprete.

“Si hubiera dependido solo de mí, nunca lo habría hecho"

"Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta", señala la cantante, que se dejó convencer por el que era su novio. "Es, hasta hoy, una de las experiencias más difíciles de mi vida".

Resulta curiosa esta última declaración ya que Britney no ha tenido una vida precisamente fácil. Siendo ya mayor de edad y madre de dos hijos, su padre tomó el control de su vida y sus finanzas durante 13 años. Fue su tutor legal hasta septiembre de 2021 cuando tras un extenso juicio recuperó su libertad. Estaba a punto de cumplir 40 años.