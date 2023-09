¿Cómo empezó Shakira? Los inicios en la música de la cantante colombiana

Parece una premonición, un aviso de lo que serían las siguientes décadas del panorama musical internacional.

El primer sencillo con el que Shakira se presentó al mundo fue el grito de Estoy aquí, uno de los himnos que colecciona en su larga trayectoria y que anunciaba algo muy grande: Shakira estaba ahí para hacer historia y convertirse en uno de los iconos de la cultura popular.

Después de 11 álbumes de estudio que han labrado el camino de una de las carreras profesionales con más galardones de todos los tiempos, la pregunta que surge es qué fue Shakira antes de ser la artista latina más premiada en la historia y un ejemplo de aspiración artística para cualquier bailarín o cantante.

Shakira, en el intermedio de la Super Bowl 2020.

Shakira, una niña prodigio

En el caso de la colombiana, se podría decir que llegó al mundo con el talento y el ingenio bajo el brazo. La música, la danza y, en general, la disciplina artística, ha formado parte siempre de la vida de Shakira Isabel Mebarak Ripoll —su nombre real, que es árabe y proviene de “shukran”, que significa gracias—.

Hija de William Mebarak Chadid, escritor libanés que emigró a Colombia, y Nidia Ripoll Torrado, de ascendencia catalana, Shakira nació en 1977 y no tardó en demostrar que era prácticamente una niña prodigio: con solo 8 años empezó a componer sus propias canciones.

Ya entonces se dejaba caer por programas de televisión y espectáculos en directo, donde ya se notaba un palpable desparpajo en el escenario. Un lugar que para ella era ya familiar y donde se sentía más que cómoda.

Así hablaba ella misma en una de sus apariciones, donde confesó que su acercamiento a la música fue primero por culpa de la danza árabe con 5 años: "Toda la vida me ha gustado más el baile, el canto lo descubrí hace tres años", contaba una Shakira de 11 años con una frondosa melena morena y una gran soltura frente a las cámaras. Con una familia dotada de una “vena artística muy grande”, la artista contaba: “yo desde muy pequeña, si no bailaba, pintaba, y si no pintaba, hacía otra cosa”. Lo del éxito era cuestión de tiempo.

Ya entonces, la cantante hacía gala de sus ideas claras con un discurso muy maduro y responsable al ser preguntada por sus estudios: “Yo no descuido mis estudios en ningún momento. Yo hago cada cosa en su lugar y a su momento”, zanjó.

Lanzó su primer disco con 14 años

Poco a poco, su presencia en los platós y escenarios hicieron que la joven artista conociera a una productora de teatro que la sacó de su Barranquilla natal. Después vendría una prueba para Sony Colombia que conquistó a los ejecutivos con una interpretación en directo, a diferencia de la cinta que habían escuchado previamente de Shakira.

Así, a los 14 años Shakira lanzó su primer álbum, Magia, en 1991. Nueve canciones hijas del material escrito por ella desde los de ocho años y de otros compositores que vieron la luz bajo el sello Sony Music Colombia.

El álbum incluye el tema Tus gafas oscuras, una pieza especial escrita por la colombiana cuando tenía nueve años que esconde la historia de la muerte de uno de sus hermanos, que murió en un accidente cuando ella tenía solo 2 años. Su padre escondió su dolor tras unas gafas oscuras que luego inspiraron la letra del tema, tal y como cuenta la revista Hola.

Su llegada al estrellato

Sin embargo, el lanzamiento de este primer proyecto solo vendió 1200 copias y resultó ser un fracaso comercial. Nada que ver con lo que vendría después.

La relación entre Shakira y Sony se firmó para grabar tres álbumes. Tras Magia y Peligro, a la tercera llegó la vencida con el disco Pies descalzos en 1995, en el que colaboró con el productor Luis Fernando Ochoa y que la colocó en el panorama internacional. Vendió más de 4 millones de copias y se considera uno de los trabajos más importantes del pop latino. Le siguió ¿Dónde están los ladrones?, el trabajo que la convirtió definitivamente en la estrella que sigue siendo hoy.

La artista de 46 años lanzó su primer disco bilingüe Laundry Service o Servicio de Lavandería en 2001, un auténtico éxito que le hizo alcanzar las primeras posiciones en listas Billboard Hot 100 a nivel mundial.

El éxito creció aún más esa década para la cantante, que lanzó Fijación Oral Vol. 1 y Vol 2., lo que le dio un Grammy a Mejor Álbum Latino Rock/Alternativo y cuatro Grammy Latino.

El dorado, con el que se hizo de su tercer premio Grammy en 2018 dentro de la categoría de Mejor Álbum Pop Latino, fue el último proyecto de álbum de la cantante. Hasta ahora.

La Shakira más actual y transgresora

Shakira prepara el lanzamiento inminente de un nuevo trabajo que cerrará el círculo de su retorno, que empezó en 2022 con la serie musical sobre su separación del exfutbolista catalán Gerard Piqué: Te felicito, Monotonía, Bzrp Music Sessions, Vol. 53 y TQG.

Pese a una trayectoria como pocas en la industria musical y una fuerte identidad que ha construido la personalidad y el éxito de Shakira como cantante, hace nueve años, la artista reconocía en una entrevista para la CNN en español: "Siempre tengo miedo, es una cuestión natural en mí, pero también tengo las ganas de superarlo".

Un icono que hace años que hizo historia en la música y que se mantiene humilde y preparado para seguir afrontando miedos, como el del duro momento personal por su reciente divorcio, para convertirlos en arte y seguir regalándonos hitos memorables.