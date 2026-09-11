Concierto gratuito de Rels B en Palma: a qué hora empieza y cómo llegar

El mallorquín Rels B siempre se ha mostrado orgulloso de su tierra y este viernes 11 de septiembre ofrecerá un gran concierto gratuito para celebrar la Diada de Mallorca.

El artista ha elegido una ubicación privilegiada como es el Parc de la Mar, a apenas unos pasos de la ilustre catedral de la isla, con espacio para albergar alrededor de 60.000 personas, que se congregarán para disfrutar de un show que comienza a las 21:30 horas.

Un evento organizado como Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma que sirve de antesala a la entrega del título de Fill Predilecte de Mallorca para el cantante, uno de los más importantes que puede entregar el Consell, que le será entregado l sábado 12 de septiembre durante la gala de los Premis, Honors y Distincions.

A través de sus redes sociales, Rels B ha compartido la ubicación del escenario, situado frente al mar y con la radiante Catedral de Palma como telón de fondo. "Mallorca, así estará ubicado el escenario el día 11, delante de la catedral y frente al mar", ha indicado el cantante.

Cómo llegar al concierto de Rels B en Palma de Mallorca

Dada la afluencia prevista para acudir al concierto gratuito de Rels B en Palma de Mallorca, el acceso hasta los alrededores del recinto se verá condicionado por los cortes y restricciones de tráfico que se llevarán a cabo a partir de las 15:00 horas, incluido el cierre de la avenida Adolfo Suárez entre Gabriel Alomar y Antoni Maura.

Muchos de los asistentes acudirán a la cita en transporte público, con un refuerzo por parte de las autoridades. Metro M1 permite llegar hasta la Estació Intermodal, desde donde se puede caminar hasta el Parc de la Mar o enlazar con la línea 35 de la EMT hacia la zona de la Plaça de la Reina y la Catedral. La línea 25 también funcionará, aunque con desvíos y sin parada directa en el Parc de la Mar-Catedral. Además. SFM reforzará el servicio durante la madrugada con trenes especiales hacia sa Pobla y Manacor.

En caso de que se decida acudir en transporte privado, hay que recordar que existen los aparcamientos disuasorios gratuitos de Son Fuster, Son Sardina y Son Gibert, abiertos durante toda la noche y conectados con el centro mediante Metro. También llegar hasta las inmediaciones del concierto y estacionar en alguno de los parkings adyacentes como el de Plaça Major o Marquès de la Sénia, aunque el propio aparcamiento de Parc de la Mar no es la mejor opción esta noche, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones que afectarán a su salida.

Nueva música inspirada en Brasil

Rels B lleva unos días dejando rastros en redes sociales sobre qué pueden esperar sus fans del concierto que llevará a cabo en Palma, sobre todo en lo relacionado con nueva música. Hace unos días, el artista colgó un extracto de la que será su nueva canción, confesando que se encuentra "unos meses obsesionado con la bossanova" y que ha estado trabajando en un nuevo proyecto en torno a este género brasileño.