Precios oficiales de las entradas de los conciertos de Harry Styles en Madrid en 2027
Harry Styles amplía su gira Together, Together por países de Europa y Norteamérica, y España se cuela entre esos ansiados destinos. Tomando como referencia sus conciertos de 2026, repasamos los precios que podrían tener las entradas de los shows en el Metropolitano de Madrid.
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Harry Styles aterriza en España en 2027 con su gira Together, Together. Y lo hará con dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de julio.
Parece que será la única ciudad española por la que pasará el intérprete de Watermelon Sugar en esta extensión de la gira. Además, el británico estará acompañado en sus shows en España por la cantautora Feist.
Precios de las entradas
Live Nation ha compartido los precios oficiales de los conciertos de Harry Styles y los tipos de entrada. Además, hay una entrada especial parece que será un asiento sorpresa.
- Pista general trasera (GA Rear): 143,20 €
- Pista general delantera (GA Front): 171,20 €
- Pista Pit (GA Pit): 284,70 €
- Asientos reservados: 75,20 €, 86,20 €, 97,70 €, 143,20 € y 228,20 €.
- Entrada "Diversión impredecible": 20 €
Comprometido por una máxima transparencia en los precios, el equipo de Harry Styles también ha compartido los precios que habría puesto él mismo a cada tipo de entrada, que después se habrían visto modificados por lo alto por todos los gastos que ya no dependen de él. Esta decisión parece tomada tras las críticas que recibió por los precios de sus entradas al comienzo de su gira.
Estos eran los precios iniciales puestos por Harry Styles, aunque sin ninguna validez en cuanto a la compra oficial de entradas:
- Pista general trasera (GA Rear): 126,20 €
- Pista general delantera (GA Front): 151,20 €
- Pista Pit (GA Pit): 251,20 €
- Asientos reservados: 66,20 €, 76,20 €, 86,20 €, 126,20 € y 201,20 €