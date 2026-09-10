¿Cuándo fue la última vez que Harry Styles actuó en España? Recordamos su mítica actuación en el Mad Cool

Harry Styles volverá a España con su nueva gira Together, Together el próximo mes de julio de 2027 con dos conciertos en el estadio Metropolitano y sus fans en nuestro país no pueden estar más emocionados, sobre todo recordando cómo fue su concierto en la edición de 2023 del festival Mad Cool, donde el británico acaparó todos los flashes ante los más de 65.000 fans que se dieron cita en el recinto.

Aquel 14 de julio, Harry Styles llegó bajo el amparo de su gira mundial Love On Tour tras haber dejado un gran sabor de boca en cada ciudad del recorrido. A pesar de las altas temperaturas, nada fue obstáculo para que el autor de As It Was imprimiese su sello en la capital, deslumbrando con una actuación que no decepcionó a ninguno de los asistentes.

Ataviado con un chaleco y unos pantalones brillantes, hits como Watermelon Sugar o Medicine mostraron la comunión existente entre sus acólitos españoles y el artista, que no dudó en marcarse un castizo "buenas noches, chulapas" o "¡Viva España!", emocionando a los presentes.

Además, la jornada dejó la divertida escena de las primeras fila lanzando agua para refrescar al cantante, con un Styles que terminó completamente empapado sobre el escenario. El concierto se convirtió en una especie de baño de masas (literal), con un público entregado y un artista que parecía disfrutar de cada segundo.

Además, el ex de One Direction quiso brindar momentos únicos durante su show, subiendo al escenario a la cantante Lali Espósito y el director Pedro Almodóvar, elevando aún más los ánimos.