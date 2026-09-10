Cómo comprar entradas para ver a Harry Styles en el Metropolitano de Madrid: fechas, precios, preventa y venta general

Harry Styles en Ámsterdam | Anthony Pham / Getty Images para HS

¡Harry Styles aterriza en España!

El artista traerá su gira Together, Together a Madrid con dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano: el 30 y 31 de julio de 2027 tienes una esperada cita con el británico.

Parece que será la única ciudad española por la que pasará el intérprete de Watermelon Sugar en esta extensión de la gira. Además, el británico estará acompañado en sus shows en España por la cantautora Feist.

Y para que no te quedes sin entradas para ver al británico, te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta:

Preventa para ver a Harry Styles en Madrid

Antes de la venta general, los fans de Harry Styles tienen una primera oportunidad de conseguir entradas.

Los clientes de American Express podrán acceder a la preventa, que se abrirá el lunes 14 de septiembre a las 9:00 horas.

Venta general de los conciertos de Harry Styles

Si no cumples las condiciones para acceder a la preventa, podrás comprar las entradas para ver a Harry Styles en el Metropolitano ese mismo lunes 14 de septiembre.

La venta general se abre a las 16:00 horas, y podrás adquirir las entradas desde livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios de las entradas

Live Nation ha compartido los precios oficiales de los conciertos de Harry Styles y los tipos de entrada. Además, hay una entrada especial parece que será un asiento sorpresa.

Pista general trasera (GA Rear): 143,20 €

Pista general delantera (GA Front): 171,20 €

Pista Pit (GA Pit): 284,70 €

Asientos reservados: 75,20 €, 86,20 €, 97,70 €, 143,20 € y 228,20 €.

Entrada "Diversión impredecible": 20 €

Todos los nuevos conciertos de Harry Styles en 2027

Además de por España, Harry Styles se dejará ver por otros países de América y Europa, repitiendo en 2027 en su ciudad natal: