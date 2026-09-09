Concierto de Leiva en Madrid hoy miércoles: a qué hora empieza, cuánto dura, accesos del Movistar Arena y setlist | Agencia EFE

Después de un año de gira, Leiva se despide este mes de septiembre el Tour Gigante. El cantante madrileño cierra por todo lo alto con cinco conciertos —cuatro en Madrid y uno en Albacete— y el cartel de entradas agotadas en todos.

Las citas en el Movistar Arena son especiales y no solo porque el cantante juega en casa. Hace solo unos días convocaba a todos sus seguidores para aprenderse dos estrofas de una canción aún inédita y cantarla durante los shows para registrar sus voces y que conformen el coro del tema que formará parte de su próximo disco. ¡Casi nada!

La primera oportunidad para formar parte del nuevo proyecto de Leiva la tienen los fans del cantante que se unan al concierto de este miércoles 9 de septiembre, primero de los cuatro shows en Madrid y para el que ya está todo listo.

Si eres de los que tienen entradas, toma nota de todo lo que tienes que saber antes de que empiece a sonar la música. Desde a qué hora abren las puertas a cómo acceder y cuáles son las estrofas que debes aprenderte.

Horarios del concierto de Leia en Madrid

Tal y como informa el Movistar Arena, este sería el horario a tener en cuenta:

Apertura de puertas: 19:30 horas

19:30 horas Inicio de concierto: 21:00 horas

La duración del concierto es de aproximadamente dos horas.

Cómo llegar al Movistar Arena de Madrid

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay maneras de llegar en transporte público:

Metro

Estación Goya — líneas 2 y 4

Estación O'Donnell — línea 6

Autobús

Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Radiohead por una puerta u otra:

PISTA A:

Puertas 10 y 70

PISTA B:

Puertas 37 y 50

GRADA:

Fuente del berro (puertas 44 a 49)

Jorge Juan Planta 0 (puertas 60 Y 62) Jorge Juan Planta 2 (puertas 56 y 57) Palcos Felipe II (puerta 73)

Felipe II (puertas 1 a 6)

Goya Planta O y Extensible (puertas 19 a 24)

Palcos Goya y Fuente del Berro (puerta 29)

Goya Planta 2 y 6 (puertas 30 y 31)

PMR y Goya Planta 4 (14 a 17)

Fechas de Leiva en Madrid

Martes, 8 de septiembre

Miércoles, 9 de septiembre

Martes, 29 de septiembre

Miércoles, 30 de septiembre

Qué estrofas hay que aprenderse de la nueva canción de Leiva

¡Esto es importante para todos los que se unan a cualquiera de los conciertos de Leiva en Madrid! Aquí están las dos estrofas que debes aprenderte si quieres formar parte de su próximo álbum.

TODO ESO, MI AMOR, NO LO ENTREGAN LAS PALOMAS DE AMAZON

POR SUERTE, AÚN HAY COSAS QUE DECIR

ME FALTA VALOR PARA EMPRENDER EL VUELO, COMO UN PÁJARO

Y, SIMPLEMENTE, DEJARNOS IR

En la página web del cantante tienes un audio de Leiva y la Leiband interpretando el tema, y aquí un vídeo cantándola.

El setlist de Tour Gigante FIN DE GIRA de Leiva