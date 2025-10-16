Leiva anuncia los seis conciertos de su 'Tour Gigante Fin de Gira España 2026': ciudades, fechas y cómo comprar las entradas

Leiva ha anunciado las fechas de su Tour Gigante Fin de Gira España 2026. Las nuevas fechas tendrán a Zaragoza, Vigo, Cádiz, Torrevieja, Oviedo y Madrid como nuevos destinos que se añaden a su panel de destinos de su Tour Gigante. Siete nuevas fechas con las que el intérprete de Lady Madrid pondrá el broche de oro del Movistar Arena de la capital madrileña.

Nuevas fechas de Tour Gigante Fin de Gira España 2026

Conciertos Tour Gigante 2025

31 de octubre de 2025 - Las Palmas de Gran Canaria - Plaza de la Música

1 de noviembre de 2025 - Santa Cruz de Tenerife - Parking del Palmetum

8 de noviembre de 2025 - Barcelona - Palau Sant Jordi

22 de noviembre de 2025 - Santiago de Chile - Chocolate Club

27 de noviembre de 2025 - Montevideo (Uruguay) - Sala del Museo

29 de noviembre de 2025 - Buenos Aires (Argentina) - Estadio Obras

16 de enero de 2026 - CDMX (México) - Auditorio Nacional

Cómo comprar entradas

Las entradas ya están disponibles en laweb oficial de Leiva. Las entradas ya están disponibles desde este 16 de octubre a las 20:00 horas. Para comprarlas, simplemente tienes que acceder a ellas, optar por tu destino y fecha de preferencia.

Normas para la compra de entradas

Leiva intenta obstaculizar la reventa de entradas para sus conciertos, por lo que establece varias normas para evitar "casos fraudulentos":