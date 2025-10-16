Leiva anuncia los seis conciertos de su 'Tour Gigante Fin de Gira España 2026': ciudades, fechas y cómo comprar las entradas
Leiva da a conocer las nuevas de su Tour Gigante Fin de Gira España 2026. El intérprete de Caída Libre añade a sus fechas actuales seis nuevos destinos con los que prolonga su Tour Gigante.
Leiva ha anunciado las fechas de su Tour Gigante Fin de Gira España 2026. Las nuevas fechas tendrán a Zaragoza, Vigo, Cádiz, Torrevieja, Oviedo y Madrid como nuevos destinos que se añaden a su panel de destinos de su Tour Gigante. Siete nuevas fechas con las que el intérprete de Lady Madrid pondrá el broche de oro del Movistar Arena de la capital madrileña.
Nuevas fechas de Tour Gigante Fin de Gira España 2026
- 27 de junio de 2026 - Zaragoza - Ibercaja Estadio
- 4 de julio de 2026 - Vigo - Porto de Vigo
- 18 de julio de 2026- Cádiz - Cádiz Music Stadium
- 15 de agosto de 2026 - Torrevieja - Parque Antonio Soria/Brilla Torrevieja
- 19 de septiembre de 2026 - Oviedo - La Ería
- 30 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena
Conciertos Tour Gigante 2025
- 31 de octubre de 2025 - Las Palmas de Gran Canaria - Plaza de la Música
- 1 de noviembre de 2025 - Santa Cruz de Tenerife - Parking del Palmetum
- 8 de noviembre de 2025 - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 22 de noviembre de 2025 - Santiago de Chile - Chocolate Club
- 27 de noviembre de 2025 - Montevideo (Uruguay) - Sala del Museo
- 29 de noviembre de 2025 - Buenos Aires (Argentina) - Estadio Obras
- 16 de enero de 2026 - CDMX (México) - Auditorio Nacional
Cómo comprar entradas
Las entradas ya están disponibles en laweb oficial de Leiva. Las entradas ya están disponibles desde este 16 de octubre a las 20:00 horas. Para comprarlas, simplemente tienes que acceder a ellas, optar por tu destino y fecha de preferencia.
Normas para la compra de entradas
Leiva intenta obstaculizar la reventa de entradas para sus conciertos, por lo que establece varias normas para evitar "casos fraudulentos":
- "Las entradas son nominativas. Esto significa que al adquirir la entrada se tiene que indicar el nombre del comprador o de otra persona beneficiaria de la entrada, y su DNI.
- El límite es de 6 entradas por compra/persona.
- Dispones de 10 minutos en total para completar el proceso de compra.
- Una vez realizada la compra, recibirás un mail de confirmación, pero no podrás descargar tus entradas todavía.
- 72 horas antes del concierto/s recibirás un mail para poder descargar la/s entrada/s que hayas adquirido en tu compra.
- En todo momento, podrás contar con un soporte en info@ayudaeventos.com".