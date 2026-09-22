Concierto de La Oreja de Van Gogh en Madrid este martes: horario, accesos del Movistar Arena, cómo llegar y setlist

La Oreja de Van Gogh en concierto con Amaia Montero | GETTY

La Oreja de Van Gogh vuelve a Madrid con su gira Tantas cosas que contar. Después de arrasar en sus conciertos del tour en la capital en mayo, la banda regresa al Movistar Arena este 22 y 23 de septiembre.

Esta gira supone el regreso de Amaia Montero como vocalista del grupo, por lo que es tal la demanda por ver a la banda en directo que darán seis conciertos en total en el recinto más emblemático de la capital, con un cierre de gira el 30 de diciembre.

Si vas a ver a La Oreja de Van Gogh este martes 22 de septiembre, te contamos todo lo que tienes que saber para vivir la experiencia al máximo:

Cómo llegar al Movistar Arena

El Movistar Arena está en pleno centro de Madrid, en el barrio de Goya, y su entorno es perfecto para completar el plan antes o después del evento. Estas son las opciones para llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al recinto

Aunque en las entradas viene indicada la puerta de acceso, esta es la distribución de los accesos según informa el Movistar Arena:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 10 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible

- Grada Goya Planta 0 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6

- Grada Goya Planta 2 y 6 Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista Front Stage

- Pista Front Stage Puerta 60 - Fan Gift

- Fan Gift Puerta 70 - Pista Front Stage

- Pista Front Stage Puerta 73 - Palcos Felipe II

Horarios

El Movistar Arena ha compartido los horarios que hay que tener en cuenta para el concierto de La Oreja de Van Gogh de este martes 22 de septiembre:

Apertura de puertas: 19:00 horas

Inicio de show: 20:30 horas

Todas las canciones

La Oreja de Van Gogh toca un total de 22 canciones durante una hora y 50 minutos de concierto: