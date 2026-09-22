Setlist de La Oreja de Van Gogh en Madrid: las canciones de sus conciertos en el Movistar Arena

La Oreja de Van Gogh lo dio todo en su primera parada en el Movistar Arena de Madrid en mayo, con su Tantas Cosas que Contar Tour. La banda, con Amaia Montero de vuelta como vocalista, dará en la capital un total de seis conciertos. El grupo volverá al mismo recinto esta semana, concretamente los días 22 y 23 de septiembre y repetirá finalmente el 30 de diciembre para cerrar la gira.

La gira de reencuentro con la primera cantante cuenta con un repertorio de canciones lleno de los éxitos que marcaron la primera etapa de la banda, como Rosas, La playa o Puedes contar conmigo.

LOVG también ha añadido varias composiciones que vieron la luz con Leire Martínez, tales como El último vals, Tan guapa y La niña que llora en tus fiestas. Sin embargo, esta última fue descartada en el segundo concierto de la gira, donde Amaia Montero tampoco interpretó Todos estamos bailando la misma canción, su versión de Nothing Compares 2 U y Adiós. Lo mismo ha ocurrido en Madrid.

El repertorio de La Oreja de Van Gogh con 'Tantas Cosas que Contar Tour'

La Oreja de Van Gogh toca un total de 22 canciones durante una hora y 50 minutos de concierto: