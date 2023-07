El concierto de The Weeknd en Madrid: fuego, mucho calor y unas palabras en español

La gira After Hours Til Dawn ha arrasado Madrid a su paso. The Weeknd hizo un despliegue de luz, color y fuego en el Estadio Civitatis Metropolitanto, donde ni el intenso calor de la capital deshidrató las ganas de disfrutar con la música en directo de Abel Tesfaye.

El cantante, que este jueves se presenta en Barcelona en su segunda parada por España, desplegó su mejor producción para un show que dejó con la boca abierta al público. Un abrumador juego de luces y los destellos de fuego hicieron que el show de esta estrella global se transformase en un feliz apocalipsis.

El escenario estaba formado por varios sets, unidos por una larga e iluminada pasarela por la que The Weeknd desfiló con un iluminado rostro de agradecimiento. A un lado, la recreación nocturna de una ciudad en ruinas y al otro una gigatesca luna que se iluminó en varios colores: blanco, negro y rojo.

En el núcleo, un mini escenario presidido por un intimidante robot rodeado de fuego.

Le acompañaban un elenco de bailarinas, todas tapadas con una poco transpirable túnica blanca.

Un setlist de cerca de 30 temas hicieron bailar a los asistentes durante dos horas. Los vídeos en las redes son numerosos y las quejas por el robótico y emborronado sonido del Civitatis también. Pero The Weeknd no defraudó.

"Fucking hot"

"Fucking hot, me quitaré la chaqueta", dijo en inglés el cantante, que aguantó la tesitura de las altas temperaturas sin sacarse el chaleco blanco que formaba parte de su vestuario.

Los memes por el uso del fuego y las llamaradas durante varios momentos del espectáculo cuando Madrid acariciaba los 40 grados de temperatura han sacado una sonrisa a más de un fan.

"¿Qué pasó?"

Pronunció sus únicas palabras en castellano cuando reparó en la efusividad del público al escuchar las primeras notas deBlinding Lights, uno de los temas más bailongos y disfrutables del show.

Es uno de sus grandes hits: fue la canción más escuchada del 2021 en las plataformas digitales. Un número 1 en toda regla.

Take My Breath o Can'T Feel My Face fueron otras de las canciones más coreadas y aplaudidas del show.

Salió a saludar a los fans

Abel Tesfaye sintió el cariño de sus fans a su paso por Madrid.

Tuvo el detalle de acercarse a saludar a algunos de los fans que lo esperaban fuera del estadio, un momento que han compartido en sus redes sociales.