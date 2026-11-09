Concierto Yandel - Sinfónico en el Movistar Arena de Madrid: a qué hora es, cómo llegar y el setlist

Yandel vuelve este lunes 9 de noviembre a Madrid con el primero de los tres shows de despedida de Yandel - Sinfónico . Tras arrasar en enero con este espectáculo, el cantante de Puerto Rico llega dispuesto a repetir el éxito que cosechó también en otras ciudades como A Coruña, Londres o Valencia.

Yandel - Sinfónico llega a su fin. Este lunes 9 de noviembre Yandel arranca la despedida del espectáculo que lo trajo en enero a Madrid —luego recorrió otras ciudades como Sevilla, A Coruña, Barcelona o Londres— y que le ha hecho cosechar grandes logros.

El puertorriqueño tiene por delante tres citas en el Movistar Arena de Madrid y promete no defraudar con este espectáculo en el que acompaña sus éxitos por una orquesta sifónica en directo. ¡Casi nada!

El primer concierto está programado para este lunes 9 de noviembre y, tras esta cita, llegan los conciertos del viernes 13 y del sábado 14, que supondrán la despedida definitiva de esta gira.

Alrededor de 60.000 personas serán testigos de esta despedida en el que Yandel mezcla la energía del reguetón con la elegancia de la música clásica y en la que sonarán canciones como Yandel 150, Rakata, Encantadora o Ay Mi Dios, ateniendo a los setlists de las citas anteriores.

Si formas parte del grupo de fans que disfrutarán de estas citas y quieres no perderte detalle de lo que ocurrirá en los conciertos, toma nota de nuestra guía de Yandel Sinfónico en Madrid.

Horarios del concierto de Yandel - Sinfónico en Madrid

Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:

Apertura de puertas: 19:30 horas

Inicio de concierto: 21:00 horas

Fin aproximado: 22:55 horas aprox.

La duración del concierto es de aproximadamente dos horas.

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Morat por una puerta u otra:

Puertas 1 a 3 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR

- PMR Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0, 2 y Extensible

- Grada Goya Planta 0, 2 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 46 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista Front Stage

- Pista Front Stage Puerta 70 - Pista Front Stage

- Pista Front Stage Puerta 73 - Palcos Felipe II

Setlist de Yandel - Sinfónico

A juzgar por el concierto del 17 de julio en Barcelona, donde contó con Feid como invitado, el repertorio de Yandel incluiría estos 30 temas.