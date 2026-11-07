Rosalía se sincera por el primer aniversario de 'LUX': "Este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida"

Hace justo un año, el 7 de noviembre de 2025, Rosalía publicó su aclamado cuarto álbum de estudio: LUX. Para celebrar este primer aniversario, la catalana ha creado una playlist con mil canciones que escuchó durante los años que pensó y compuso el disco. Pero también ha compartido una extensa reflexión sobre todo lo que ha vivido desde que se estrenó el álbum.

"Hace un año que di a LUX y aún no me lo creo, qué atrevida", empieza escribiendo en la plataforma Substack. "Ha sido un año cargadito. Han pasado muchas cosas. En retrospectiva, este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida, pero uno de los más significativos también", valora.

Rosalía: "Me pregunto si volvería a hacer este disco tal y como lo hice"

Un año después, Rosalía se pregunta si hizo este álbum "para los demás" o para sí misma "a partes iguales". "También me pregunto si volvería a hacer este disco tal y como lo hice o si tan siquiera me embarcaría de nuevo en hacer un disco así. Cuando hacía este disco pensaba en catedrales. Intentar hacer un disco que suene como una catedral; no sé si lo conseguí, supongo que con haberlo intentado me basta", reflexiona sobre la sonoridad de LUX.

Además, la catalana asegura que este álbum le ha traído de todo: "Bien de vértigos, viajes y bendiciones. He pisado tres continentes, recorrido 17 países y sobrevivido 57 conciertos (sin contar el de Milán, claro). Tantos lugares de los que he aprendido y tantas formas diferentes de hacer y existir que me hacen pensar en los distintos lenguajes de amor. [...] Qué importante no olvidarse de nutrirse y nutrir al otro", añade.

Escribir desde la pausa

En ese mismo texto, Rosalía también defiende que su vida "ha ido excesivamente deprisa en este 2026", mientras ella necesita "detenerse" y "tumbarse" para escribir: "Me encanta escribir tumbada en la cama; lo he hecho así toda la vida. Creo que tiene que ver con que, en mi dormitorio de adolescente, no había espacio para tener un piano y un escritorio a la vez, así que tuve que elegir entre uno y otro. Ya te puedes imaginar cuál elegí", dice, dejando caer que eligió el piano.

"Para mí, escribir es darme de boca con mis propias contradicciones y mi larguísima lista de imperfecciones. Barthes dice: '¿Quién sería capaz de soportar la contradicción sin vergüenza? Sin embargo, este contrahéroe existe'. Yo aún no. Mientras escribo esto, me doy cringe a mí misma y me lo da este texto", confiesa, asegurando que todavía siente inseguridad a la hora de escribir y plasmar sus pensamientos.

Rosalía también cita al músico Nick Cave para reflexionar sobre el silencio: "¿Qué tiene de malo el silencio? ¿Por qué será que el silencio me hace sentir especialmente incómoda, a menos que sea un silencio compartido con mi hermana o un silencio musical elegido? Nick Cave dice: 'No creo que el silencio sea violencia, complicidad ni falta de valentía, sino que el silencio suele ser la opción preferida cuando uno no sabe de qué está hablando, tiene dudas o está en conflicto, lo cual, en mi caso, ocurre la mayor parte del tiempo'. De estas tres voy sobrada, por eso muchas veces escribo menos de lo que me gustaría, pero más de lo que las circunstancias parecen permitir, porque ya me dirás tú cómo no se te va a volar el papel y el boli cuando tratas de escribir en medio de un huracán".