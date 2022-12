Conoce a Morat: la banda que nació de manera espontánea y que prepara una gira mundial en 2023

Morat es una de las bandas más exitosas del mundo. Los colombianos saltaron a la fama en el año 2015 tras el lanzamiento de Mi nuevo vicio con Paulina Rubio. Ellos sacaron su versión y la cantante mexicana quiso unirse en colaboración al tema

Después llegó Cómo te atreves el 13 de noviembre de ese mismo año, una canción sobre desamor, un tema en el que parecen ser expertos por las letras de sus temas. Este sencillo dió la vuelta al mundo, y se convirtió en uno de los primeros pasos de un larga y pormetedora carrera.

La banda consiguió hacerse un nombre en Latinoamérica y España, y posteriormente en el resto de Europa y del mundo, pues Morat ya se ha recorrido el globo en distintas ocasiones ofreciendo giras internacionales pero, ¿cómo se forjó este exitoso grupo?

Formación de la banda e integrantes

Morat está compuesto por cuatro amigos de la infancia: Juan Pablo Isaza (vocalista principal y guitarrista), Juan Pablo Villamil (vocalista principal y banjo), Simon Vargas (vocalista y bajista ) y Martín Vargas (vocalista y batería), los dos primeros tocayos y los dos últimos hermanos.

Comenzaron a crear música de forma amateur cuando estaban en la universdad y en 2014 pusieron pie firme en un estudio en Bogotá para comenzar a grabar sus propias canciones.

Los chicos buscaron distinguirse a través de los sonidos de sus instrumentos, y el banjo se convirtió en el mejor aliado de la banda, además de la mandolina y la guitarra de 12 cuerdas. Y es que no querían ser un grupo de one hit wonder, ellos querían marcar la diferencia y asentarse como banda referente del pop en español.

La historia detrás del nombre

Antes de ser una banda de renombre mundial, Morat se llamaba Malta. Pero cuando fueron a registrar el nombre para firmar un contrato musical con Universal Music se encontrron con que Malta ya estaba registrado y pertenecia a un banda brasileña. Fue entonces cuando se cambiaron el nombre a Morat.

Pero, ¿por qué Morat? Los chicos escogieron este nombre en honor a La Morat, la finca a las afueras de Bogotá donde solían ensayar antes de alcanzar la fama, perteneciente a un familiar de Alejandro Posada Carrasco, exbateria del grupo.

Y en honor a lo inicios de la banda, Isaza nombró a su perrita como Malta.

Cuatro álbumes de estudio

Sobre el amor y sus efectos secundarios (2016)

Balas perdidas (2018)

¿A dónde vamos? (2020)

Si ayer fuera hoy (2022)

Gira mundial 2023

No hace ni un mes que Morat hizo sold out en el WiZink center de Madrid con su gira mundial A Dónde Vamos y ya han lanzado las primeras fechas en España para su nuevo tour mundial.

La banda anunciaba el Si ayer fuera hoy World Tour con un reel a través de Instagram con los nombres y fechas de siete ciudades españolas donde harán una parada en 2023.

29 de junio de 2023. A Coruña

5 de julio de 2023. Córdoba

8 de julio de 2023. Gran Canaria

12 de julio de 2023. Murcia

13 de julio de 2023. Granada

18 de julio de 2023. Alicante

21 de julio de 2023. Fuengirola

¡Estad atentos a sus redes sociales para próximas fechas!