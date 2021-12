LA NAVIDAD DE HOY

¿Cuál es el mejor villancico moderno? ¡VOTA!

La Navidad musical es mucho más que Campana sobre campana, El burrito sabanero o Belén, campanas de Belén. Existen villancicos mucho más modernos cantados por los artistas de hoy. Desde el famosísimo All I Want for Christmas de Mariah Carey o el desconocido Rockin' Around The Christmas Tree de Miley Cyrus. ¿Cuál te gusta más? Vota por el mejor villancico moderno.