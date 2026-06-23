Que hay detrás del éxito de la camiseta de fútbol de la gira de Linkin Park | GETTY

Desde que dio comienzo la gira From Zero World Tour con el regreso oficial de Linkin Park a los escenarios, lo cierto es que los fans de la banda californiana de nu metal no han hecho más que mostrar el entusiasmo que siente con la nueva puesta en escena de Mike Shinoda, Brad Delson, Dave "Phoenix" Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong y Colin Brittain.

Una gran apuesta para la banda, que ha tenido que reponerse del largo silencio creativo que experimentó tras la trágica muerte de su antiguo líder Chester Bennington, creando un show a la altura de su legado y diseñando una nueva línea de merchandising con la que sus seguidores pudiesen recordar unas fechas tan importantes.

Uno de los objetos que más pasiones está levantando a lo largo de la gira son las camisetas de fútbol de edición limitada personalizables de LPPL (Linkin PArk Phantom Label), un artículo disponible en los puestos de cada concierto y que estará en el Auditorio Miguel Ríos.

Una prenda que ya se ha convertido en objeto de culto para los acólitos, que llenan los recintos como si de una afición futbolera real se tratase.

Un nuevo proyecto por parte de Linkin Park en el que vuelcan los valores que siempre ha enarbolado la banda como la colaboración o la conciencia climática, ya que han confeccionado diferentes colecciones como en la que se alían con la tienda Suay de Los Ángeles para emplear materiales reciclados en sus prendas.