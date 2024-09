Qué le pasó a Chester Bennington, el líder de Linkin Park: cómo murió y cuándo

Te interesa Por qué se separó Linkin Park

El nombre de Chester Bennington vuelve a resonar con fuerza tras el anuncio del regreso de Linkin Park con una nueva vocalista. Durante sus años en activo, el estadounidense se consolidó como una estrella del rock no solo por su liderazgo en la mítica banda, sino también por su trayectoria como vocalista en otras agrupaciones como Grey Daze, Dead by Sunrise y Stone Temple Pilots.

Su voz es pasado y presente del panorama rock internacional. Himnos como In the End o Numb sonaron y siguen sonando con fuerza, con la voz de Chester Bennington como protagonista. "Literalmente, el talento más impresionante que he visto en directo en mi vida. Una bestia vocal", dijo Rihanna sobre el cantante.

Linkin Park, que primero se llamaba Xero y luego Hybrid Theory, comenzó su trayectoria en 1996, aunque su salto al estrellato llegó con su primer álbum estrenado en 2000, Hybrid Theory, considerado el disco debut más vendido de los 90.

Tras siete álbumes de estudio, el último de ellos One More Light (2017), la banda pausó su actividad ese mismo año tras la noticia de la muerte de su vocalista y líder, el propio Chester Bennington.

Cómo murió Chester Bennington y cuándo

Chester Bennington nació el 20 de marzo de 1976 en la ciudad Fénix, la capital del estado Arizona de EE. UU. A los 41 años, murió el 20 de julio de 2017 en la ciudad costera Palos Verdes Estates, en California.

Ese día, el ama de llaves del músico le encontró muerto en su casa, y poco después su muerte fue declarada suicidio por ahorcamiento, aunque no dejó ninguna nota. Esto ocurrió tras pasar unas vacaciones con su esposa y su familia en Arizona. Chester Bennington decidió regresar solo a su residencia de Palos Verdes Estates alegando que tenía trabajo que hacer.

Al día siguiente de su muerte, se supo que había una botella de alcohol medio vacía en el lugar de su muerte, y un informe de toxicología publicado cinco meses después informó de que se había encontrado "una pequeña cantidad" de alcohol en el cuerpo de Bennington justo en el momento de su muerte.

El integrante de la banda Mike Shinoda confirmó la muerte de su compañero a través de X (entonces Twitter). "Destrozado y con el corazón roto, pero es cierto. Daremos a conocer un comunicado oficial tan pronto como lo tengamos", escribió.