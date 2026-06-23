Conciertos de Linkin Park en Madrid: cómo llegar al Auditorio Miguel Ríos, accesos, horario y posible setlist

Tras más de nueve años sin pasar por Madrid, los estandartes del nu metal Linkin Park vuelven para ofrecer dos conciertos los días 23 y el 24 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid como parte de su gira internacional From Zero World Tour.

Una fecha muy señalada para sus fans en la capital, no solo por el regreso de una de las bandas más reconocibles de los primeros años 2000, sino por la reconfiguración que ha experimentado el grupo tras la trágica muerte de su líder Chester Bennington. Una pérdida que trajo consigo un prolongado silencio del grupo hasta que Mike Shinoda, creativo y músico de la banda, anunció su regreso el pasado 2024. Un regreso, además, marcado por el papel de Emily Armstrong como nueva vocalista de la banda.

Horario de los conciertos de Linkin Park en Madrid

Si no quieres perderte ni un solo segundo del show, aquí están todos los detalles de los conciertos en Madrid:

17:30h - 18:00h - Apertura de puertas Entradas VIP

- Apertura de puertas Entradas VIP 18:00h - 20:00h - Apertura de puertas General

- Apertura de puertas General 20:00h - 20:30h - Phantogram

- Phantogram 20:45h - 21:30h - Clipse

- Clipse 22:00h - 00:00h - Linkin Park

Debes tener en cuenta que este horario es orientativo, por lo que puede que cada parte inicie con retraso.

¿Cómo se llega al Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid?

El Auditorio Miguel Ríos se ubica en el Paseo Alicia Alonso en Rivas-Vaciamadrid, un municipio a unos 26 kilómetros al sureste de Madrid. Un gran espacio al aire libre flanqueado por un anfiteatro y cuya capacidad puede llegar hasta los 34.000 espectadores. Dados los servicios públicos que cubren este trayecto y la posibilidad de llegar en vehículo particular, existen varias posibilidades para disfrutar del concierto de Linkin Park.

Metro: línea 9 hasta la estación Rivas Futura. Después, caminar hasta el recinto unos dos kilómetros (algo más de 20 minutos a pie).

línea 9 hasta la estación Rivas Futura. Después, caminar hasta el recinto unos dos kilómetros (algo más de 20 minutos a pie). Autobús: líneas interurbanas conectan Rivas con Conde de Casal (Madrid) como la 331, 332, 333; la línea urbana C1 que recorre Rivas Vaciamadrid; línea nocturna N302 entre Rivas Vaciamadrid y Conde de Casal (Madrid).

líneas interurbanas conectan Rivas con Conde de Casal (Madrid) como la 331, 332, 333; la línea urbana C1 que recorre Rivas Vaciamadrid; línea nocturna N302 entre Rivas Vaciamadrid y Conde de Casal (Madrid). Coche: acceso por la A-3, salida 17. Es habitual que las autoridades dispongan un dispositivo de gestión del tránsito durante los horarios de entrada y salida en los eventos del Auditorio Miguel Ríos.

Hay que recalcar que para llevar a cabo una gestión de los asistentes en vehículo privado, las autoridades locales han ideado un dispositivo específico que se llevará a cabo entre las 16:30 y las 00:30 horas. Durante esa franja, se regulará la circulación en los alrededores del recinto y, a partir de la rotonda de Aurelio Álvarez que converge con avenida de Levante, se restringirá el paso de vehículos en dirección al auditorio (a unos 800 metros de distancia), a excepción de residentes, transporte público y emergencias.

Entradas solo en el móvil

Algo muy importante que debes tener en cuenta a la hora de asistir a los conciertos de Linkin Park en Madrid es que no se aceptarán entradas en formato PDF, impresas, capturas de pantalla o imágenes. La única forma de acceder es escaneando las entradas desde tu cuenta de Ticketmaster en el móvil.

Para guardarte tus entradas, tienes que descargarte la app de Ticketmaster y, una vez dentro, ir a "Mis entradas" y seleccionar tu evento. Después, deberás pulsar en "Añadir a cartera" y ya podrá escanearla el personal una vez en el recinto.

Acceso de menores

En el caso de que seas menor de 16 años, debes tener en cuenta que deberás ir acompañado de un adulto mayor de edad, pues, en caso contrario, no podrás acceder al recinto. Además, tanto el menor como el adulto deberán disponer de entradas para la misma zona y puerta de acceso.

Los asistentes menores de edad de 16 o 17 años pueden acceder solos al recinto siempre y cuando entreguen la autorización de menores cumplimentada por su padre, madre o tutor legal.

Posible setlist de los conciertos de Linkin Park en Madrid

A lo largo de la gira From Zero World Tour, Linkin Park ha desarrollado un show de más de dos horas de duración en el que ha interpretado clásicos de la banda y canciones de su nuevo álbum. Aquí dejamos el posible setlist de sus conciertos en Madrid:

Tramo 1

Lying From You

Crawling

Up From the Bottom

New Divide

The Emptiness Machine

Tramo 2

The Catalyst

Burn It Down

Stained

Where'd You Go

Waiting for the End

With You

Two Faced

Obi Hahn Intro (interludio)

Mike Solo

Unshatter

One Step Closer

Tramo 3

Lost

Breaking the Habit

Good Things Go

What I've Done

Tramo 4