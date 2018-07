Escucha 'Cuando tú te vas', lo nuevo de Estopa

Estopa celebra sus 15 años de carrera con el lanzamiento de ¡Esto es Estopa!, un álbum especial grabado en México DF. Se trata de un doble disco con CD y DVD que saldrá a la venta en febrero simultáneamente en España y América.

El álbum combina regrabaciones y arreglos en acústico de sus grandes éxitos acercándolos a su público americano, con entrevistas casuales y dos temas inéditos: uno de ellos su primer single Cuando tú te vas, que ya se ha puesto a la venta digitalmente y del que ya podemos ver su videoclip.

Con el hastshag #EstopaCalendario, la banda catalana informa a través de sus redes sociales, noticias y sorpresas del nuevo álbum. De momento, tenemos confirmadas diez fechas de la Gira ‘A solas’, que realizarán este año por varias ciudades españolas en formato acústico.

- 4 abril: ZARAGOZA. Auditorio de Barcelona

- 6 abril: PAMPLONA. Auditorio Baluarte.

- 10 y 11 abril: BARCELONA. Teatre Barts.

- 24 abril: SAN SEBASTIÁN. Auditorio Kursaal.

- 8 mayo: MURCIA. Teatro Romea.

- 16 mayo: GIRONA. Auditorio de Girona.

- 30 mayo: GRANADA. Palacio de Congresos.

- 20 junio: SITGES. Audiotorio Melià.

- 21 junio: TARRAGONA. Auditorio Palau de Congressos.

Tracklist ¡Esto es Estopa!

1 Como Camarón (Directo Acústico)

2 Naturaleza (Directo Acústico)

3 Tu Calorro (Directo Acústico)

4 Ahora (Directo Acústico) Inédita

5 Me Quedare (Directo Acústico)

6 Ya No Me Acuerdo (Directo Acústico)

7 Rumba Triste (Directo Acústico)

8 Cuando Tu Te Vas (Directo Acústico) Inédita

9 El Run Run (Directo Acústico)

10 Hemicraneal (Directo Acústico)

11 Partiendo la Pana (Directo Acústico)

12 La Primavera (Directo Acústico)

13 Vino Tinto (Directo Acústico)

14 Me Falta el Aliento (Directo Acústico)

15 La Raja de Tu Falda (Directo Acústico)