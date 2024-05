¿Cuánto dura el concierto de Taylor Swift?

La hora de la comunidad swiftie en España cada vez está más cerca conforme avanza el calendario hasta los conciertos de Taylor Swift el 29 y 30 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu.

La autora de Cruel summer llenará Madrid con su música en un concierto de tres horas y quince minutos de duración, un tiempo al que hay que sumar la actuación de una hora de Paramore, el grupo de pop-punk que ejerce de teloneros de Taylor Swift.

Taylor Swift ha desarrollado durante su gira The Eras Tour unos extensos espectáculos que han oscilado entre las mencionadas tres horas y quince minutos e, incluso, las tres horas y 45 minutos. Todo un derroche de energía y buen hacer sobre el escenario para cautivar a su fiel público en todo el mundo.

Con estos datos y teniendo en cuenta que el concierto de Taylor Swift del día 29 en Madrid dará comienzo a las 20:00 horas con la actuación de Paramore, la artista no subirá al escenario hasta las 21:00 horas. En el caso de la actuación del día 30, cuyo inicio está establecido a las 18:30 horas, Taylor Swift comenzará su concierto a las 19:30 horas.

En el caso de los conciertos en Europa, la de Pensilvania ha conseguido crear un espacio a lo largo del show para cantar algunas de las canciones incluidas en su último doble álbum The tortured poets department, lanzado hace apenas unas semanas.

De hecho y atendiendo a algunas de sus citas en el viejo continente, los swifties franceses o suecos han podido escuchar ya en directo temas como But Daddy I Love Him, So High School, Who’s Afraid Of Little Old Me?, una combinación de Down Bad y Fortnight o The Smallest Man Who Ever Lived, pertenecientes a este último proyecto.

Sin embargo, la estrategia de dividir el concierto en sus eras ha servido a lo largo de la gira para que sus fans pudieran disfrutar de la puesta en escena de canciones pertenecientes a las diferentes etapas de la carrera de Taylor Swift.