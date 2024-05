El vídeo de Taylor Swift en París que sugiere que hace playback

¿Hace Taylor Swift playback en algunos de los temas de su gigantesco Eras Tour?

No es fácil sacar adelante un show de tres horas y cuarto, está claro. Pero de ahí a acusar a la cantante de Pensilvania de no cantar durante todo el concierto, hay un trecho.

Después de un breve descanso de unos meses, la artista arrancaba la etapa europea de su Eras Tour este fin de semana. La primera parada fue París, donde se confirmó que las canciones de su último disco, The Tortured Poets Departament, estaban incluidas en un nuevo setlist. Además, la artista cambió prácticamente todos los vestuarios, exceptuando la Reputation Era. Lució bodys y vestidos nuevos, con colores que incluso hacían un guiño al equipo de fútbol americano de su chico, Travis Kelce, que la vio (y la grabó) desde el palco VIP.

Sin embargo, estos shows en París han levantado las sospechas de algunos seguidores sobre si Taylor canta en directo durante todas las canciones del show.

Los vídeos de la polémica corresponden a los que los fans grabaron durante la canción I Can Do It With a Broken Heart, que incluye una puesta en escena muy teatral."Podemos ver que está sincronizando los labios, ¿no?", se preguntaba un seguidor en X.

No es la primera vez que salen a la luz vídeos que cuestionan este tema.

A su paso por Rio de Janeiro, donde las temperaturas fueron extremadamente elevadas, la acusaron de no cantar en riguroso directo.