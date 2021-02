Daft Punk se separa después de 28 años: repasamos sus canciones más icónicas

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, más conocidos como Daft Punk, anuncian su retirada tras 28 años sobre los escenarios. El dúo musical termina así una carreta que empezaron en el año 1993, cuando probablemente ninguno de los dos se imaginaba que sus temas fuesen a hacerse tan populares y conocidos.

Daft Punk ha sido responsables de éxitos tan conocidos como 'One More Time' o 'Harder, Better, Faster, Stronger', canciones que no solo han sonado en la pista de baile, sino que también han sido banda sonora de programas, spots publicitarios, campañas de moda... Su manera de entender la electrónica inundó la escena musical y son muchos los éxitos que han firmado bajo su nombre artístico.

Su separación se hizo pública a través de un vídeo de casi ocho minutos titulado "Epilogue" (Epílogo), que constituye un extracto de su película "Electroma" y muestra a los dos miembros del dúo caminando por el desierto. Uno de ellos activa una bomba de autodestrucción adosada a la espalda del otro, que explota al cabo de un minuto.

ESCONDIDOS BAJO UN CASCO ROBÓTICO

Daft Punk, responsable también de títulos como 'Around the world' o 'Da funk', estaba compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, pero en sus apariciones públicas escondían sus rostros bajo futuristas cascos de robots. Nunca se descubrían, ni en conciertos ni en festivales, y esa ha sido su constante durante estos 28 años de carrera.

Los dos artistas se conocieron en el colegio en 1987 y antes de formar esa banda tuvieron una de rock llamada Darling, informa efe.

Daft Punk / EFE

De momento, los motivos de su separación no han salido a la luz, pero el publicista del dúo, Kathryn Frazier, confirmó al festival de música electrónica parisino Pitchfork que ya no trabajarán juntos, sin ofrecer tampoco ningún detalle.

SUS TEMAS MÁS POPULARES

One More Time (2007)

Get Lucky ft. Pharrell Williams, Nile Rodgers (2013)

Technologic (2005)

Harder Better Faster (2001)

The Weeknd - Starboy ft. Daft Punk (2016)

Around the world (1997)