La Dama, Raul, Ruth Lorenzo, Jorge González y Brequette, candidatos para Eurovisión 2014

Brequette, Jorge González, La Dama, Raúl y Ruth Lorenzo son los aspirantes a representar a España en la 59 edición del Festival de Eurovisión, que se realizará en el recinto B&W Hallerne, Copenhague, el próximo 10 de mayo. El eslogan oficial del Festival es ‘Join Us’ (Únete a nosotros) y las semifinales se llevarán a cabo el 6 y 8 de mayo.

Entre los concursantes tenemos a Damaris Abad Anselmo, conocida artísticamente por La Dama. Se presenta a Eurovisión con el tema pop eléctrico Estrella Fugaz, escrita por su marido, Melendi. La Dama inició su carrera musical a los 13 años con su primer grupo Un Par y ha grabado las segundas voces de varios artistas españoles, como Melendi del que ha acompañado en sus tres últimas giras.

Seguramente Raúl sea la cara más conocida de los cinco aspirantes a representar Eurovisión. El artista nacido en Vitoria alcanzó la fama en el 2000 con tu éxito Sueño su boca, que le permitió vender más de 1.800.000 discos. Raúl defenderá el tema Seguir sin ti, una balada de desamor con el que pretende ser el representante español del certamen.

Ruth Lorenzo es posiblemente la artista más internacional entre los candidatos. La cantante murciana buscó su sueño de la música en el Reino Unido y alcanzó una valorable quinta posición en el talent show X Factor. La artista tiene más de 100 millones de visitas en Youtube y tras su paso por el programa, realizó un gira con más de 200 conciertos por toda Europa. Lorenzo, que ha compartido escenario con Take That, Mariah Carey o Beyoncé y ya ha publicado varios singles que han sido número 1 en España y Reino Unido, presentará la canción Dancing in the rain escrita, según ha asegurado la propia autora, en sus ‘momentos más oscuros’ en Londres.

Jorge González es madrileño y con 17 años concursó en el programa musical Operación Triunfo, siendo éste el punto de partida de su carrera musical. En 2009 participó en la preselección para representar el Festival de Eurovisión y la canción que defenderá para el festival de este año se titula Cuando se acabe el mundo, compuesta por Kiko Rodríguez y Bruno Nicolás (productores de Juan Magán, David Bustamante, Julio Iglesias o Beatriz Luengo, entre otros).

Por último, Brequette Cassie es la quinta y última aspirante para representar España en Copenhague. Alcanzó la fama en un programa musical español calificándola de ‘la voz negra española’. Ha estado de gira por toda España, compartiendo escenario con David Bisbal y Pastora Soler. La canción que defenderá es Más (Run) donde compaginará el castellano e inglés para contar una historia de amor sin vuelta atrás.

Para la votación, será el televoto de los telespectadores (50%) y un jurado de profesionales (50%) quién decidirá qué artista representará nuestro país en Copenhague en una gala especial y única en TVE.

37 países son los participan en la 59 edición del Festival. Bulgaria, Chipre, Croacia, Serbia, Marruecos, Andorra, República Checa, Mónaco, Luxemburgo, Eslovaquia y Turquia se retiran en esta edición, la mayoría de ellos por motivos económicos, y Polonia y Portugal regresan al concurso musical. En 2012, Pastora Soler nos dejó en un respetable décimo lugar con el Quédate Conmigo y el año pasado El Sueño de Morfeo, con Contigo hasta el final, bajó a España hasta el penúltimo puesto. ¿Qué ocurrirá este año?