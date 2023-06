Damiano (Måneskin) habla en español en el Primavera Sound Barcelona para advertir de algo a sus fans : "Nos importa un coño"

Måneskin ha sido uno de los grupos principales que ha formado parte del cartel del festival Primavera Sound en Barcelona.

Se trata de la tercera vez que los italiano pisan España para ofrecer uno de sus irreverentes shows musicales, donde pasarlo bien es la primera regla.

En esta ocasión, los rockeros han venido a darlo todo, incluso hablando español, y es que Damino ha avisado desde el primer momento que intentaría hablar, en la medida de lo posible, en nuestro idioma.

Inluso se ha atrevido a hacer una advertencia a sus fans en Español, demostrando que domina de sobra el idioma:

"La canción que vamos a tocar ahora es una canción muy muy muy especial, Barcelona, porque la hemos tocado muchísimas veces y alguien ha empezado a decir que están aburridos de esa canción, pero a nosotros nos importa un coño, vamooooos", ha dicho el vocalista del grupo antes de comenzar a cantar Beggin, su canciñon más famosa.

La multitud de fanáticos españoles ha rugido con fuera ante lo que ha dicho Damiano, respondiendo que ellos nunca se cansarán del tema más viral del grupo —que no dejó de sonar en todas las radios y plataformas durante 2022—, y lo han dado todo cuando ha comenzado a sonar.

Måneskin ha interpretado sus mayores éxitos frente a un público sediento de rock que ha coreado cada una de sus canciones: MAMMAMIA, Gossip, The Loneliest, I wanna be your slave y muchas más de su gran repertorio.

La banda de glam rock estará tocando de nuevo en el Primavera Sound el próximo sábado 10 de junio en Arganda del Rey (Madrid).