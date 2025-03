Dani Fernández consigue el Disco De Oro con 'La Jauría'

Dani Fernández continúa imparable con su nuevo disco, La Jauría, que ha sido certificado Disco de Oro. Un álbum que entró directamente al número uno en el chart de álbumes y vinilos, superando los 117 millones de streams, 2 discos de platino con sus singles Todo cambia y Me has invitado a bailar.

En este disco, no solo ha experimentado con diferentes sonidos y ha tenido colaboraciones con artistas como Iván Ferreiro y Valeria Castro, sino que también ha consolidado su carrera dentro de la industria musical. En el día del lanzamiento, Dani colocó cuatro de sus canciones en el TOP100 de Spotify. Ahí ha mantenido Todo Cambia en el top 200 durante 10 meses y Me has invitado a bailar en el top 50 durante 5 meses, rompiendo la barrera del sonido tendencia que protagoniza normalmente este chart.

Dani Fernández se ha convertido en todo un referente en nuestro país, convirtiéndose en el artista de pop rock del momento en España. Un artista hecho así mismo que ha logrado a través de sus canciones y su directa la credibilidad del público, de los medios y de la comunidad artística, tanto del pop, rock o indie. Ha tenido colaboraciones de todo tipo, dejando a un lado los prejuicios, entendiendo la música como un mundo para unir. Sus temas se posicionan como las más radiadas de nuestro país y muchas de ellas se han convertido en himnos para la audiencia, además de que sus conciertos son sinónimo de calidad y comunidad. Lo comprobamos de cerca en el Local de Ensayo Europa FM, en el que regaló confidencias, anécdotas y mucha música.

La revolución de Dani Fernández va más allá de los números que consigue en plataformas y redes sociales o de los numerosos reconocimientos que recibe, todo este éxito se refleja en sus conciertos. El artista está programado en los festivales más importantes del país esta temporada, como el Polar Sound o el Sansan de Benicàsim.

Su nueva gira Esto es una Jauría ya ha agotado sus entradas con un total de 70.000 tickets vendidos y dos Movistar Arena a rebosar.