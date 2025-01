Dani Fernández llena de música y confesiones el Local de Ensayo Europa FM

Dani Fernández y sus fans más acérrimos han vivido una experiencia única e irrepetible entre emociones, secretos del artista y un silencio cómplice. Este jueves 23 de enero Europa FM ha estrenado Local de Ensayo en la Sala La Movida Madrileña, donde el intérprete de Bailemos ha compartido un momento tan especial con el público que le ha recordado a sus primeros conciertos.

Después de tocar ante 17.000 seguidores en el Wizink Center de Madrid, junto a sus compañeros Sergio (guitarra eléctrica) y Lucas (guitarra acústica y coros), Dani se ha hecho con el pequeño local y ha conseguido poner a bailar a los asistentes.

Allí ha asistido un reducido número de fans después de que consiguieran entradas para ver al cantante de Bailemos ensayando y en pleno proceso creativo. Y lo que han vivido ha sido mágico.

El artista ha conquistado una vez más a su público, pero esta vez desde un plano más íntimo pese a una sala abarrotada, lo que también ha hecho enamorarse a Dani Fernández de nuevo del alcance de la música a tan solo unos centímetros de sus seguidores.

Dani Fernández canta en Local de Ensayo Europa FM | Filmmaker Eduardo Soria

Un reencuentro con su banda tras el Wizink Center

La velada ya ha empezado a ser especial cuando Dani ha explicado que la banda y él no se veían desde el concierto que dieron en el Wizink Center (ahora Movistar Arena) el pasado 26 de diciembre, una prueba más de que este pequeño encuentro con fans era un ensayo en toda regla.

Y de un show multitudinario a un concierto a muy pequeña escala (el primer ensayo del cantante en 2025) el cual ha utilizado también para contar cómo fue ese gran momento de su carrera en uno de los recintos más conocidos de nuestro país.

Dani Fernández y el guitarrista Lucas en Local de Ensayo de Europa FM | Filmmaker Eduardo Soria

El artista ha contado que, aunque se tenía que regir a las dos horas que marcaba la normativa, él quería más tiempo para su espectáculo, por lo que consiguió hacer un bis de 10 minutos extra colando dos canciones más.

Pero aunque aquel día estuvo delante de más de 15.000 personas, hoy ha estado ante tan solo un grupo de fans, lo que le ha hecho recordar por qué hace música: "Mis ganas de tocar aquí siguen intactas, creo que la esencia". Así, Dani ha asegurado que lo que le encanta es hacer música, más allá de cualquier espectáculo y este jueves se ha transportado a sus primeros conciertos, por tener a "la gente tan cerca".

Una set list de seis canciones

En el buen ambiente que se respiraba en la sala, donde se ha creado una simbiosis entre Dani Fernández y su público, el artista ha arrancado el ensayo con Joderme la vida, la misma con la que empieza los conciertos. De hecho, el intérprete ha estado a punto de no hacerlo así, pero cree que no era posible comenzar con otro tema : "Esta canción no iba a ser la primera. Realmente hablamos preparado otra cosa y cuando nos metimos en la sala de ensayo…".

"La primera iba a ser Clima Tropical, estaba casi todo listo y dije, tío, estoy muy rallado porque no siento que esto pueda ser la primera canción. Nos dijeron '¿ahora que está todo?' Pues sí", se ha sincerado el de Alcázar de San Juan.

Dani Fernández y su público en Local de Ensayo en Europa FM | Filmmaker Eduardo Soria

Entre las risas de sus seguidores y la pasión de poder ver a su ídolo tan de cerca, el artista ha dado las claves de una buena preparación de un concierto para él: "Los sets son lo más importante de un concierto, todo tiene un orden y un sentido. Se ponen las canciones por lo que sientes en cada momento y por eso entran unas canciones y otras no".

Supersubmarina, primera vez en acústico

Tras joderme la vida ha sido el turno de Supersubmarina, regalando un momento muy especial a todos los presentes con su versión del tema de la banda anónima: "Esto no lo habíamos hecho antes en acústico".

"Me vienen muchos recuerdos a la cabeza cada vez que la canto", ha dicho antes de protagonizar sin duda uno de los momentos más emocionantes del Local de Ensayo. "Tuve la suerte de verlos en Cartagena. Cuando pienso en ese momento... Ese Dani no era capaz de imaginarse lo que hoy estoy viviendo", ha añadido.

Entre canción y canción Dani ha contado los entresijos de cómo se prepara un concierto y la intrahistoria de los shows, con sus fans más acérrimos escuchándole con atención, guardando un silencio que pocas veces se puede oír en espectáculos musicales.

El siguiente tema que ha cantado el artista ha sido Y si lo hacemos, el que ha coreado el público a la par que Dani lo interpretaba. Sabe que no es rock, pero ha asegurado que le "encanta". "Es de las letras que más me gustan de las que he hecho", ha confesado, orgulloso, ante sus fans.

El artista ha continuado contando algunos secretos, como la idea de la transición entre la transición de Plan Fatal y Sin Vergüenza, la cual se pensó en el estudio con Arde Bogotá. Y es que este tipo de cosas surgen en pleno proceso creativo, por muy meditadas que parezcan a veces tan solo es poner en común ciertas ideas con compañeros y amigos.

Cantar a capella, un recurso que surgió de la improvisación

Otro de los recursos de Dani Fernández que surgieron de la pura improvisación es el cantar a capella. El cantante ha recordado la primera vez que tuvo que hacerlo, de la propia necesidad por estropearse el jack de la guitarra en un concierto en Granada.

Y, desde entonces, por petición del público sobre todo, siempre intenta interpretar solo con su voz sus propias versiones de conocidos temas, como Miedo y La casa de Inés.

El público del estreno de Local de Ensayo Europa FM con Dani Fernández | Filmmaker Eduardo Soria

"El público manda. Ellos nos demuestran que quieren que cante así y tengo la suerte de que puedo hacerlo", ha dejado claro el artista, quien también ha explicado que su garganta se lo permite. Además, le ha agradecido la actitud en esos momentos tan vulnerables a su público: "Tengo la suerte de que cuando me pongo a cantar, la gente se calla y me escucha". "Con mi anterior banda no me pasaba, y ese momento me hace sentirme artista", ha recordado, haciendo referencia a Auryn, donde tenía un aura totalmente distinta.

Cantar a capella lo hace porque de verdad disfruta de la música, algo en lo que ha insistido durante todo el ensayo. Su cercanía con el público ha ido mucho más allá de los pocos centímetros que le distanciaban de los presentes, sino también por mostrarse más desnudo que nunca al explicar y mostrar lo que siente él por su profesión.

Dani Fernández ha terminado esta experiencia por todo lo alto con sus tres grandes éxitos: Me has invitado a bailar, Todo cambia y Bailemos, los cuales se han celebrado como si de un estadio se tratase el Local de Ensayo.

Con tan solo seis canciones y algún que otro secreto en su manera de trabajar y vivir la música, el público ha caído rendido a los pies de Dani Fernández una vez más, pero también el artista se ha vuelto a enamorar de la música.