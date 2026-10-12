Desde Dani Martín hasta Bizarrap: todos los invitados de Shakira en su concierto del 12 de octubre

Este 12 de octubre Shakira quiere hacer historia desde Madrid. La colombiana se despide de su residencia europea de conciertos con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con un último concierto en su Macondo Park como la guinda del pastel de un despliegue musical y cultural sin precedentes.

En esta despedida no podían faltar grandes invitados, los cuales La Loba ha ido anunciando poco a poco hasta la gran cita del Día de la Hispanidad. En Europa FM repasamos los artistas confirmados que actuarán junto a Shakira en su último concierto en Madrid, y analizamos qué canciones podrían cantar juntos en directo.

Maluma

Por todos es sabido que Maluma es uno de los grandes amigos de Shakira dentro de la industria musical. Los colombianos han unido sinergias desde hace años, dando como resultado cuatro grandes colaboraciones: Chantaje (2016), Trap (2017), Clandestino (2018) y Agua (2026). Juntos podrían cantar en directo varias de estas canciones sobre el escenario del Estadio Shakira.

Lo que quizás sorprenden es que la primera vez que los colombianos han cantado en directo juntos ha sido precisamente en la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, concretamente en el concierto de La Loba en Medellín en 2025. Ahora lo volverán a hacer para cerrar esta bonita etapa.

Beéle

Los de Barranquilla tienen una canción a Dúo estrenada este 2026, ALGO TÚ, un tema en el que incorporan sonidos de la región colombiana de la que ambos provienen. Además, Beéle participó en Hips Don't Lie (Anniversary Version). Ahora el colombiano se volverá a subir al escenario con La Loba, después de ya haberlo hecho en Ciudad de México y Zócalo de Ciudad de México.

Dani Martín

La historia entre Shakira y Dani Martín sobre un escenario se remonta al 29 de mayo de 2011. Aquel día, el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona acogió el arranque de la gira española de Sale el Sol, y la colombiana quiso contar con Dani Martín, precisamente cuando el cantante acababa de comenzar su aventura en solitario después de la etapa de El Canto del Loco.

Ahora, precisamente en ese concepto de "latinidad" parece que Shakira quiere incluir España con uno de los iconos de su pop rock junto a ella en esa noche tan especial. Y aunque no tienen ninguna colaboración juntos, el intérprete de Peter Pan compartió la noticia de su invitación junto a una frase reveladora que podría indicar el tema que interpretarán: "Te dejo Madrid".

Bizarrap

La fiesta final del cierre de la residencia de Shakira en Madrid está garantizada como Bizarrap como invitado. Y es que la colombiana termina sus conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con la Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66, que ahora interpretarán a dúo para terminar por todo lo alto esta etapa.

Laura Pausini

Laura Pausini repetirá en la residencia de conciertos de Shakira en Madrid. Tras dar la sorpresa en uno de los primeros shows de la artista en la capital, la italiana volverá a subirse a la tarima para despedirse del gran público de la colombiana, y lo hará en el cierre celebrado este Día de la Hispanidad. ¿Volverá a cantar Antología?