Dani Martín vuelve a casa con un gran concierto festivalero en Jardín de las Delicias

Dani Martín ha vuelto a casa. Lo ha hecho en su celebrada gira 25 P*t*s Años, con la que el artista comenzó dándose un gran baño de masas batiendo récords al agotar 10 conciertos en el Movistar Arena de la capital. Y desde aquel hito el cantante no se ha bajado de los escenarios de todo el país, llevando un setlist formado por canciones de toda su carrera a aquellos fans ansiosos de nostalgia en directo.

Con este concepto ha sumado este viernes 19 de septiembre un concierto en el festival madrileño Jardín de las Delicias, donde Martín ha sido el gran reclamo del cartel. Y pese al usual formato reducido de conciertos que son los festivales, el intérprete de 16 añitos ha dado un espectáculo de dos horas en el que el público ha saltado, ha disfrutado, se ha emocionado y, sobre todo, ha cantado a pleno pulmón.

Como ya es habitual en la gira, el show ha comenzado con Si te vas... de Extremoduro sonando mientras el público entraba en materia a eso de las 22:15 horas de la noche, tras los conciertos de Marlena y Sexy Zebras. El escenario principal del festival se ha llenado de punta a punta de espectadores que ya han empezado a disfrutar desde la introducción.

Con el ya conocido despliegue de dos zapatillas gigantes para representar la portada del primer álbum de El canto del loco, Zapatillas ha empezado a sonar y ha enloquecido al público. "¡Manos al aire!", ha introducido Dani Martín a gritos, acompañado por una gran banda formada por coros, percusión y guitarras.

Con la energía ya desbordada el artista ha vuelto a provocar gritos con Volverá. Y Canciones ha hecho saltar a la miles de personas que disfrutaban del concierto.

El primer salto temporal del show ha llegado con la canción Tal como eres, muy celebrada también por los presentes. Y, después de chulear con el público para que le aplaudieran como es debido, ha llegado a Contracorriente ante los gritos de los espectadores más seguidores del cantante.

Son sueños en su versión más rockera ha irrumpido en el festival con todo el mundo emocionado y sin dejar de bailar. Y a estas alturas el ambiente en el recinto universitario ya era mágico.

Un set de baladas nostálgicas

"Estáis a gusto? Como un rayo, Madrid", ha interrumpido el cantante. Así, el ambiente se ha calmado con la interpretación de Puede ser, siendo el público el coro perfecto para conseguir intimidad en este tema. Con canciones muy sentidas ha seguido al dar paso a Cero, pidiéndole a todos los espectadores que la cantaran junto a él.

"Un aplauso para todas esas bandas que han tocado aquí hoy"

El piano se ha abierto paso para introducir Emocional, que ha terminado con un cuarteto de cuerda sobre el escenario haciendo verdaderamente 'emocional' el final del tema y el paso a Qué bonita la vida, con el público verdaderamente emocionado.

"Un aplauso para todas esas bandas que han tocado aquí hoy, y por todos aquellos y aquellas que quieren hacer su sueño realidad", ha dicho entonces Dani Martín para celebrar la música la que nunca.

Así, el artista ha dado paso a Me vuelves puto loco, enloqueciendo a la par a sus fans, que también han demostrado saberse al dedillo Carpe diem y Novedades viernes, dos de sus temas más actuales.

"Se abrió un claro entre las nubes, Hemos vuelto a ver el sol, Como dos presos comunes, En el tejado de una prisión", ha citado a cámara Dani Martín, homenajeando así a Robe Iniesta una vez más. Y casi sin interrupción ha cantado a pleno pulmón Burning Man.

Tras un mix de canciones míticas de los años 2000 como descanso, Dani Martín ha vuelto al escenario a cantar su mítica canción La madre de José, comprobando, una vez más, que es una de las canciones más queridas de su discografía.

"¡Arriba las manos!", ha insistido el artista para cantar Volver a disfrutar. Con un "¡Ey!, ¿estáis ahí?", Martín ha querido comprobar la energía en Jardín de las Delicias antes de cantar Una foto en blanco y negro, que ha hecho abrazarse a las parejas entre el público.

"Qué bonito cantar en el campus de una universidad. Qué bonito es ir a la universidad. Yo me lo perdí, porque estaba en una furgoneta recorriéndome el país con la música, esa era mi universidad", ha explicado, reflexivo y melancólico. En esos años compuso Ya nada volverá a ser como antes, el siguiente tema del concierto. "¡Todo el mundo salta, Madrid!", ha gritado el artista.

Del escenario principal a encontrarse con su público

Dieciocho ha sido el siguiente hit del setlist, para el que el cuarteto de cuerda ha vuelto al escenario. Haciendo el amago de irse, el escenario se ha tornado negro mientras los violines, la viola y el violonchelo interpretaban una pieza de música clásica. Dani Martín aparecía entonces al otro lado de la colina del festival para cantar cerquita de su público La suerte de mi vida.

También entre los espectadores ha interpretado Peter Pan, potenciando esa magia nostálgica que ha conseguido desde el primer minuto.

Ya de vuelta al escenario, Dani Martín ha interpretado Hoy es el ultimo día de nuestras vidas, con los efectos de fuego como protagonistas y la euforia desmedida del público, que además ha sido partícipe de la canción en una última estrofa cantada por miles de personas.

Y el show ha puesto punto y final con Insoportable, un tema que los espectadores de Jardín de las Delicias se han dedicado cómicamente unos a otros.

Con este concierto apoteósico en su casa, Dani Martín ha vuelto a sentir el calorcito de sus paisanos, y ha demostrado que sí se puede ser profeta en tu tierra.