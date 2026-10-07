Los 12 libros favoritos de Shakira, según su club de lectura en Madrid: de Gabriel García Márquez a Julia Navarro

Shakira ha creado una ciudad diminuta dentro de Madrid con motivo de su residencia de 13 conciertos en la capital española. Se trata de Macondo Park, un parque multicultural cuyo nombre remite al pueblo imaginario de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

Este homenaje no es casual, pues el recinto incluye un pabellón dedicado a la literatura donde el escritor colombiano tiene un papel protagonista: La Biblioteca. Aquí se está celebrando un club de lectura con 12 libros seleccionados personalmente por Shakira, el cual cuenta con la colaboración de Penguin Random House Grupo Editorial.

Cada fin de semana de la residencia de Shakira, el club de lectura propone encuentros para comentar y debatir sobre uno de los títulos elegidos. Pero la actividad va más allá de Madrid: una vez acabados los conciertos, se seguirá leyendo un libro al mes entre noviembre de 2026 y junio de 2027. ¡Cualquiera puede apuntarse!

¿Y cuáles son los 12 títulos seleccionados por Shakira? En honor a García Márquez, en septiembre se leyeron dos obras suyas: Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. Pero también se incluyen libros contemporáneos de grandes escritoras femeninas, tales como Una niña buena (Elísabet Benavent), Una familia moderna (Julia Navarro) o Han cantado bingo (Lana Corujo). También aparecen obras como Delirio (Laura Restrepo), La casa de los espíritus (Isabel Allende) y Rayuela (Julio Cortázar).

Todos los libros del club de lectura de Shakira